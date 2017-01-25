Apple’dan AirPods Kullananları Çılgınlar Gibi Sevindirecek Uygulama: “AirPods’umu Bul”

Apple’ın baş belası ürünü haline gelen AirPods, artık Telefonumu Bul uygulaması üzerinden nerede olduğu aranabilecek.

Apple’ın çok konuşulan kablosuz kulaklığı olan AirPods, bildiğiniz gibi Türkiye’de gelen Dolar kuru zammı neticesinde fiyat bazında 900TL’ye yükseldi.Daha önce bahsettiğimiz gibi geç piyasaya çıkma, pahalı oluşu ve özellikle malzeme kalitesinin kötü bulunması sebebiyle eleştirilen AirPods’un en büyük riski ise kaybolması.

Ufacık iki kulaklık olan AirPods konusunda olası kaybolma durumunda büyük sıkıntı yaşayabilecek olan Apple kullanıcıları için “Telefonumu Bul” uygulamasına “AirPods’umu Bul” özelliği eklendi. Ancak bazı şartlar gerekli.

Öncelikle bu özelliği kullanarak kulaklıklarınızı bulabilmeniz için AirPodslarınızın bir cihaza bağlı ve bu cihazın da elbette açık olması gerekecek. Kendi kendine dahili bir GPS ya da internet bağlantısına sahip olmayan bu kulaklıkların bulunabilmesi için iPhone, iPad vb cihazlardan birine bağlı olması şart.

Yani, bu AirPods’umu Bul uygulaması AirPods’u kafeterya, ev, ofis ve sınıfta kaybetmeniz durumunda yardımcı olabilecek. Yolda ya da daha büyük ya da bir alanda kaybettiğiniz bir kulaklığı, özellikle telefon bağlantısı da kopacak kadar uzakta kalmışsa bulmanız bir hayli zor olacak.

AirPods'umu Bul / Find My AirPods Özelliği Nasıl Kullanılır?

Aşağıdaki içeriğimizden adım adım bu özelliği nasıl kullanacağınızı görebilirsiniz.