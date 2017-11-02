AirPower'ın Kablosuz Şarja Tövbe Ettirecek Fiyatı Sızdırıldı!

Apple ürünleri odaklı haber sitesi olan ThinkApple, birden fazla cihazı şarj etme imkanı sağlayan AirPower'ın fiyatını sızdırdı. ThinkApple'ın iddiasına göre AirPower, 199 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Apple, Eylül ayında düzenlediği iPhone lansmanında iPhone X ve iPhone 8’ler ile birlikte bir de kablosuz şarj cihazı AirPower’ı da tanıtmıştı. Fakat birden fazla cihazı aynı anda şarj etme yeteneğine sahip bu cihazın fiyatı hakkında bir bilgi paylaşılmamıştı.

ThinkApple’ın paylaştığı bilgiye göre AirPower, 199 dolar (yaklaşık 750 TL) fiyat etiketi ile en pahalı Apple aksesuarlarından biri olarak Apple Store’lardaki yerini alacak. Fiyat, Apple tarafından onaylanmış olmasa da ihtimalin dışında olduğunu da söyleyemeyiz.

AirPower’ı diğer kablosuz şarj pedlerinden ayıran özellik iPhone, Apple Watch ve AirPod’unuzu aynı anda şarj edebiliyor olmanız. Bununla birlikte yalnızca iPhone’unuzu kablosuz şarj etmek istiyorsanız bunun için daha uygun fiyatlı pek çok üçüncü parti aksesuar bulunuyor.

Dürüst olmak gerekirse en düşük fiyatlı kablosuz şarjı destekleyen iPhone olan iPhone 8’e 4199 TL, Apple Watch’a 1649 TL (başlangıç fiyatı) ve AirPods’a 899 TL veren bir kişi için AirPower’ın 200 dolarlık fiyatı inanılmaz derecede yüksek gelmeyecektir. Yine de Samsung’un ‘hızlı şarj destekli’ şarj pedinin 59 dolar olduğunu düşününce AirPower’ın fiyatına itiraz etmemek mümkün değil.

AirPower 2018 yılına kadar piyasaya çıkmayacak, bu nedenle Apple’ın birkaç hafta daha resmi olarak AirPower’ın fiyatını açıklaması beklenmiyor. Her ne kadar çok şaşırtıcı bir fiyat olmasa da umarız ki Apple, şarj pedi için giriş seviye bir akıllı telefon fiyatı vermemizi istemez.