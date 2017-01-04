4K Destekli Android TV Yayın Cihazı: AirTV Player

Dijital yayın platformu Dish, CES 2017'de 4K destekli yayın cihazı AirTV Player’ı duyurdu.

Dijital yayın platformu Dish, yeni Android TV yayın cihazı AirTV Player’ı CES 2017'de duyurdu. AirTV Player’ın en büyük özelliği 4K çözünürlüğü destekliyor olması.

Cihazda Android TV’nin yanı sıra, video servisi Sling TV ve bazı Google Play uygulamaları gömülü olarak bulunuyor. Ayrıca AirTV, yeni cihazıyla Netflix ve Youtube izlenebileceğine vurgu yaparken Google Play’den çeşitli uygulamaların da cihaza yüklenebileceğini belirtmeyi ihmal etmiyor. AirTV Player, Bluetooth ile donatılmış ve sesle kontrol desteği bulunan bir uzaktan kumandayla beraber geliyor. Uzaktan kumandada Netflix, Youtube ve Sling servisleri için özel tuşlar bulunuyor. Bununla birlikte, kızıl ötesi aracılığıyla bir televizyona ya da ses sistemine bağlanmayı sağlayan bir tuş da kumandanın üzerinde mevcut.

AirTV Player, anten bağlantı parçasına erişim sağlayan OTA (over the air) adaptör kiti ile birlikte 129,99 dolara satılıyor. Ancak bu adaptör kitini satın almak istemeyenler, sadece internet TV hizmetleriyle beraber cihaz 99,99 dolara satın alabiliyorlar. Adaptör kiti ise ayrı olarak 39,99 dolara satılıyor.