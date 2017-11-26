Kuantum Şifreli Sesli Ve Görüntülü İletişim Kapıda!

Mevcut kuantum şifreleme yöntemi yavaşlığı nedeniyle, güncel iletişim sistemleriyle boy ölçüşemiyor. Fakat, bilim insanlarının yaptıkları yeni bir keşifle artık bu sorunun aşılabileceği bir noktaya ulaşılmış oldu.

Quantum şifreleme, şifreyi değiştirmeden verinin incelenmesini dahi imkansız kılıyor olmasın nedeniyle teorik anlamda güvenlik için büyük avantajlar barındırıyor. Fakat mevcut iletişim sistemlerine oranla birkaç kat daha yavaş olması nedeniyle sesli ya da görüntülü aramalar için kullanışsız hale geliyor. Bu noktada bilim imdada koşabilir: Araştırmacılar, mevcut yöntemlerden 5-10 kat daha hızlı bir şifreleme anahtarı iletim sistemi geliştirdiler. Bir başka deyişle geleneksel şifreleme sistemleriyle birlikte çalışabilecek bir iletim sistemi bu. Her bir fotona daha fazla veri yüklenerek sağlanabildi söz konusu geliştirme.

Normalde zayıf bir lazer kullanarak her bir fotona sadece bir bitlik veri kodlayabiliyorsunuz. Araştırma ekibi, fotonların yayın süreleri üzerinde oynama yapılarak ve yapılan değişiklikleri takip etmek için yüksek hızlı foton dedektörleri kullanarak, fotonlara iki bit yükleme yapılabileceğini keşfettiler.

Bu yöntemin pratiğe aktarılması için yapılması gereken bir çok çalışma da bulunuyor tabii. Verici/Alıcı kombinasyonunun büyüklüğünün bir bilgisayar kadar olması gerekebilir. Tekil foton dedektörü haricindeki tüm parçalar kolaylıkla elde edilebilir, hatta havadan iletim için kullanılabilirler. Bunun sonucunda da en isterik bir ajanın bile sizi dinleyemeyeceği, güvenli bir sesli sohbet imkanı yakalanabilir.