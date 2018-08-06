Teknolojik Gelişmelerin Periyodik Tablosu Hazırlandı

İngiltere'de bir grup akademisyen, değişen teknolojiyi ve gelişmeleri uygulanabilirlik durumuna göre periyodik tablo haline getirdi.

Bilim ve teknolojideki gelişme hız kazandıkça, hedefler ve yapılanlar listesindeki tikler de sürekli artıyor. Ancak hala bilim insanlarının da 'çok da mümkün değil' dediği teknolojik gelişmeler var ve bunların yanında bir de kısa ve uzun vadede gerçekleşmesi beklenen hedefler var. İngiltere'de Imperial Tech Foresight (ITF)'deki bir grup akademisyen de tam olarak bu duruma göre düzenlenmiş bir teknoloji periyodik tablosu hazırladı.

100 teknolojik gelişmenin yer aldığı tabloda, geçmişte hayata geçirilmiş mihenk taşı teknolojiler, gerçekleşmesi beklenenler ve gerçekleşmesi imkansız gibi görülen teknolojiler farklı renklerde dizildi. Tabloda yer alan renkler ve anlamları ise aşağıdaki şekilde;

Yeşil kareler; Günümüzde halihazırda gerçekleşen teknolojiler.

Günümüzde halihazırda gerçekleşen teknolojiler. Sarı kareler; Yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenen teknolojiler.

Yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenen teknolojiler. Pembe kareler; Ortalama 20 sene içerisinde gerçekleşmesi beklenen teknolojiler.

Ortalama 20 sene içerisinde gerçekleşmesi beklenen teknolojiler. Gri kareler; imkansız olarak görülen ancak yine de yok sayılamayan teknolojiler.

Tabloyu hayata geçiren Richard Watson ve Anna Cupani bu tabloyu oluşturmaya, gerçekleşen teknolojilerin bir listesini okuduktan sonra karar vermişler. Sürekli olarak güncellenen ve nihayetinde son halini alan tablo için pek çok uzmanla görüşmeler gerçekleşmiş.