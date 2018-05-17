Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV İndirimi Geldi!

17 Mayıs 2018 Tarihli ve 30424 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan habere göre, akaryakıta dair bir fiyat sabitlenmesi gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde akaryakıt zamlarının vatandaşa yansımaması sağlanacak.

Ülkemizdeki döviz kurlarının dalgalı durumu malumunuz. Bununla birlikte uluslararası akaryakıt fiyatlarına gelen zamları da düşününce, önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarında ciddi değişimler olması bekleniyordu. Bu bağlamda bugün yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, fiyatların en azından 'sabitlenmesi' yönünde bir adım atıldı.

Buna göre akaryakıta gelecek olan zamlar sonrasında, aynı oranda ÖTV indirimi yapılmasıyla fiyat değişikliklerinin önüne geçilecek. Akaryakıtın yurt içi rafineri çıkış fiyatı, zamlardan etkilendiğinde malların tabi olduğu ÖTV tutarları da düşürülecek. Yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan malların ÖTV'si ise EPDK tarafından belirlenen baz fiyatlarla tespit edilecek. Özetle, akaryakıt zamlarının vatandaşa yansımaması sağlanmaya çalışılacak.

Türkiye'nin en azından bu tip bir önleme ihtiyacı vardı. Nitekim Türkiye'de 1 litre benzin için insanlar, asgari ücret üzerinden 43 dakika çalışmak durumundalar. Bu süre Avrupa Birliği ülkelerinde ise 15 dakika. Bu tip bir gelişmenin aynı şekilde elektronik eşyalarda da yaşanmasını ve döviz kurları yüzünden teknolojinin erişilemez durumda olmamasını diliyoruz.