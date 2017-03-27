Garanti Bankası Siber Saldırı Sonucu Sistem Arızası Yaşadı!

Akbank’ın yaklaşık 8 saat süren sistem çökmesinin yanı sıra Garanti Bankası da öğleden sonra saatlerinde yapılan siber saldırı sebebiyle kısmı olarak sistem arızası yaşadı.

Sizlere kısa bir süre önce Akbank’ın bir sistem çökme sorunu yaşadığından bahsetmiştik. ATM, şube, internet, mobil ve hatta pos cihazlarında yaşanan komple sistem çöküşü sebebiyle ortalama olarak 8 saat boyunca sistem dışı kalan Akbank, ciddi miktarlarda zarara girdiği tahmin ediliyor.

Ancak bir de Türkiye’nin bir diğer büyük özel bankası olan Garanti Bankası da öğleden sonra saatlerine kısmi olarak sistem arızası yaşadı. Söylentilere göre siber saldırı sonucu yaşanan bu aksaklık şu sıralar giderilmiş gibi görünüyor. Ancak Garanti’ye ciddi bir saldırı olduğu durumu da dikkatleri çekiyor.

Özellikle Garanti Bankası şubelerindeki sistemde yaşanan teknik soruna neden olan siber saldırının kim tarafından yapıldığı ve sistem arızası dışında herhangi bir para akışı sağlanıp sağlanmadığı şu anda bilinmiyor. Ancak ilerleyen saatlerde Garanti Bankası’ndan bir açıklama gelecektir.