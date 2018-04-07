Akciğer Kanserinin Oluşumunda Önemli Veriler Elde Edildi

Bildiğiniz gibi kanser, diğer hastalıklardan bir tık daha dikkat ve önem gerektiren bir hastalıktır. Konu üzerinde sürekli araştırma ve geliştirme yapan araştırmacılar akciğer kanserinin tedavisi için yeni veriler elde ettiler.

Akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerde en çok etken olan hastalıklardan biridir. Bu bağlamda akciğer kanserinin ölümlere neden olma şansının yüksek olmasının nedeni, kansere bağlı hücrelerin veya plastisite ası verilen tümörlerin özellikleridir. Bu tümörler, ilaçların etkisinden kaçınmak için form değiştirebilirlerdi. Bilim insanları ise böyle bir durumu tahmin etseler de kanıtlayıcı yeterli veriye sahip değillerdi.

Dr. Purushothama Rao Tata ve Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi ekibi, konu üzerine eğildiklerinde kanserli hücrelerin algılanması konusunda çığır açtılar. Şaşırtıcı sonuçlara göre tümörler içlerinde; küçük bir mide, ince bağırsak ve duodenum saklıyorlardı. Ancak bu hücreler, midede bulunanlarla aynı özellikte değildi.

Tümörlerin vücudun diğer kısımlarında bulunan hücrelerden oluştuğunu öğrenmek bilim insanları için kayda değer bir keşifti. Durumu irdeleyen Prof. Purushothama Rao Tata, kanser hücrelerinin hayatta kalmak için gerekli her şeyi yapabileceğini ifade etti.

Şu an akciğer kanserindeki bu önemli detay sayesinde, bilim insanları artık ne ile mücadele ettiklerini ve nasıl bir yol izleyebileceklerini daha iyi biliyorlar. Bu ise gerekli çözüm yollarının üretilmesinde şüphesiz ki fayda sağlayacaktır. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de akciğer hücrelerinde mide bulunması şaşırtıcı mı?