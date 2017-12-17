Genel olarak oyuncular tarafından, sorunsuz ve üst seviye bir oyun deneyimi için sadece işlemci ve grafik kartının önemli bileşenler olduğu düşünülse de kazın ayağı pek de öyle değil.

Araştırmanın detaylarına geçmeden şunu belirtmemiz gerekiyor: Bu sorunun '8GB darboğaz yaratır, 16GB yeterli olur veya 32GB sistemi uçurur' gibi basit bir cevabı yok. Sistem performansını -RAM'in bellek değeri dışında- etkileyen birden çok husus var. En basit örnekle kullandığınız grafik kartının belleği (VRAM) oynadığınız oyunda dar boğaz yaratırsa, sistem belleğinizden kullanmak durumunda kalabiliyor. Yani aynı grafik kartının 3GB bellekli modeli için size yetersiz gelebilecek olan RAM'iniz, 6GB'lık modelinde rahatlıkla işinizi görebilir. Keza aynı şekilde HDD mi SSD mi kullandığınız da -yükleme süreleri başta olmak üzere- en az RAM'iniz kadar önem sahibi.

Yukardıa belirtmiş olduğum örnekler, birçok değişken arasından sadece ikisi. Zaten şu an irdelemekte olduğunuz araştırmayı da önemli kılan biraz bu; ne tarz bileşenlerle, ne çeşit bir RAM kullanırsanız oyun performansınızı üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Dilerseniz yavaş yavaş detaylara inmeye başlayalım.

Araştırmamız 3 ayrı grafik kartıyla ve sabit RAM ve işlemci bileşeniyle gerçekleşecek. RAM kullanımını optimum değerde test etmek için de arka planda Steam, Origin, Uplay, Discord, MSI AfterBurner, RivaTuner, Fraps ve -birkaç sekmesi açık olacak şekilde- Chrome çalışıyor olacak. Bunun yanı sıra tüm oyunlar aynı çözünürlükte ve grafik ayarında çalıştırılacak.

Test Sistemi

i7-8700K İşlemci

32 GB DDR4 RAM (3000 Mhz)

GeForce GTX 1080 Ti / GeForce GTX 1060 (3GB) / GeForce GTX 1060 (6GB)

Battlefield 1

GeForce GTX 1080 Ti

Teste 64 kişilik Battlefield 1 maçıyla başlıyoruz. Oyun GTX 1080 Ti'de, 1440p çözünürlük ve Ultra ayarda çalışıyor. Görselde de göreceğiniz üzere oyunda en fazla 186, ortalama 151 FPS alıyoruz. Maksimum RAM kullanımı 8232 MB ve PageFile (Windows'ta fiziksel bellek kullanımının yanı sıra HDD'nizin de bellek olarak kullanılabilmesi özelliği) ise maksimum 11694 MB dolayında. Bu seviyede bir oyun için, bu sistemle kusursuz bir peformans elde etmek istiyorsak, 16 GB belleğin minimum olduğunun göstergesi.

GeForce GTX 1060 6GB

Aynı grafik ayarlarında, GTX 1060'a düşünce RAM kullanımın 8.5 GB'ın biraz üstüne çıktığını gözlemliyoruz. PageFile kullanımın 12 GB dolaylarına, 3.6 GB'a kadar da VRAM kullanımına çıkıldığını görebiliyoruz.

GeForce GTX 1060 3GB

Yazının başlarında değindiğimiz VRAM'in önemi burada ortaya çıkıyor. VRAM'i dibine kadar sömüren oyun, bunun yanı sıra RAM kullanımını 10 GB seviyesine, PageFile'ı ise 12.5 GB'a kadar çekiyor. Aynı zamanda oynanışta dönem dönem FPS düşüşleri de yaşanmakta. Oyun en fazla 59 FPS seviyesine kadar çıkabiliyor.

GTX 1060 3GB'ın 1080p seviyesini hedefleyen bir kart olduğunu düşünerek, çözünürlüğü 1920x1080'e çekince dahi RAM kullanımı 9.7 GB'ı buluyor.

Star Wars Battlefront II

GeForce GTX 1080 Ti

Gelelim son dönemlerin sıkça tartışılan ve gündemdeki yerini koruyan oyunu Battlefront II'ye... Tıpkı Battlefield 1'daki gibi GTX 1080 Ti ve 32 GB Ram ikilisi, oyunun hakkından fazlasıyla geliyor. En ufak bir FPS düşüşü ve bellek sıkıntısı görünmüyor. Aynı şekilde GeForce GTX 1060 6GB'da da oyunun RAM kullanımı bu dolaylarda ve FPS değerleri gayet stabil.

GeForce GTX 1060 3GB

Değerlerden de görebileceğiniz üzere, RAM kullanımı GTX 1060 3GB ile 10.5 GB dolaylarına kadar çıkıyor. Sözün özü Battlefront II'yi böyle bir bilgisayarla, 1440p çözünürlükte oynamak istiyorsanız 16 GB RAM'in altına düşmeniz olası değil. 1080p'de dahil oyunun RAM kullanımı 10 GB'ın üstünde.

Call of Duty: WWII

GeForce GTX 1080 Ti

Zurnanın son deliği tam bir RAM canavarı olarak bilinen COD:WWII... Oyun ekstra ayarda ve 1440p kalitesinde VRAM kullanımında 10.8 GB'a, RAM kullanımını ise 10 GB'a kadar çıkıyor. Bu seviyede bir GPU için inanılmaz bir değer.

GeForce GTX 1060 6GB

Enteresan bir biçimde, GTX 1060 6GB'a indiğimizde RAM ve PageFile kullanımında ciddi bir değişiklik göze çarpmıyor. Ortalama, minimum ve maksimum FPS'nin düşüşü ise gayet normal...

GeForce GTX 1060 3GB

GeForce GTX 1060 3GB'da da benzer bellek kullanımları göze çarpıyor. Buna karşın ciddi FPS düşüşleri ve yavaşlamalar mevcut. 1080p'ye indiğimizde dahi bu durum devam ediyor. Bu durumda bu sistemle oyunu oynamak isterseniz grafik ayarlarından feragat etmeniz gerekecek.

Peki ya Aynı Sistemde Farklı Seviyede RAM'ler Kullanırsak...

Şu ana değin birkaç oyunun, sabit sistem bileşenleri ve farklı grafik kartlarıyla ne kadar bellek kullandığını irdeledik. Peki ya aynı performans testlerini farklı RAM bileşenleriyle yapsak ne gibi bir sonuçla karşılaşacağız ve en önemlisi; oyunlardan kaç FPS'lik bir performans elde edeceğiz?

Test oyunları olarak yazı içerisinde geçen BF1 ve COD:WWII dışında, Assassin's Creed: Origins de yer alacak. Grafiklerde en üstte yer alan barem maksimum FPS'yi, en altta yer alan barem ise minimum FPS'ye işaret etmekte.







Sonuç Olarak...

Yazı genelinde görsellerle de desteklemiş olduğumuz gibi, 'casual' oyuncular için dahi minimum RAM barajının 8GB olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu tarz oyuncular için dahi sorunsuz bir oyun deneyimi istiyorsak 16GB'a çıkmak akıllıca bir seçim gibi duruyor. Orta ve üst seviye sistemler ve bu seviyeyi hedefleyen oyuncular için ise 16GB artık bir zaruret halini almış vaziyette...

Yukardaki test sistemine benzer bir sistem topladıktan sonra, yeni nesil oyunlarda performans düşüşü ve darboğaz yaşamamak için RAM'inize biraz daha bütçe ayırıp 32 GB seviyesine çıkmanız sorunsuz oyun deneyimi yaşamanıza yeterli. "Ben yeni nesil oyunları üst seviyede oynamasam da olur, belleğimi zorlamayacak orta seviye oyunlar bana yeter." diyorsanız, sağlam bir GPU ve işlemci ikilisiyle 8GB bellek halen işinizi görecektir.

Yazı genelinde belirttiğimiz üzere; nasıl bir sisteme sahip olduğunuz, nasıl bir oyuncu olduğunuz ve ne tip oyunları, hangi seviyede oynadığınız RAM ihtiyacınızı doğrudan etkileyen faktörler. Bu değişkenleri doğru tespit ettiğiniz taktirde, RAM'e ayırdığınız bütçeyi de optimum olarak belirlemeniz mümkün.

Herkese darboğazsız ve bol FPS'li oyunlar! :)