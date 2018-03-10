İki Fotoğrafçı Aynı Fotoğraf Karesini Nasıl Yakalayabiliyor?

Şüphesiz ki tesadüf hayatımızın her yerinde ancak iddia ediyoruz ki böylesine hiç rastlamadınız. Birbirinden habersiz olarak aynı yerde, aynı anda, aynı pozu çeken fotoğrafçılar görenleri şaşırtıyor.

Ünlü fotoğrafçı Ron Risman, 3 Mart’ta fırtına sonrası, dalgaların hareketini fotoğraflamak için okyanus kıyısı bir yere gitmeye karar verdi. Yolculuğu sonucunda, New Castle’da bulunan Great Island Commons’a giden Risman, gözüne ihtişamlı deniz fenerini kestirmişti. Ron Risman bu bağlamda, deniz fenerine çarpan büyük dalgaları yakalamayı ummuştu ki Doğa Ana onu hayal kırıklığına uğratmadı.

Great Island Common, yaz aylarında piknik yapmak, kış aylarında ise okyanusu izlemek için muhteşem bir alandı.

Ünlü fotoğrafçı, kendine çok rüzgar almayan, güzel bir yer seçtikten sonra tripodunu (video kamera ve fotoğraf makinalarını sabitleme, yükseltip alçaltma gibi hareketleri sağlama amaçlı kullanılan üç ayaklı bir alet) ve Canon 5D Mark IV’i bir tripod üzerinde Sigma 150-600mm lensle kurdu.

Kamerasının kurulumunu tamamladıktan sonra Risman, büyük bir dalga görene kadar bekledi. İyi bir poz yakalamak için 45 dakika kadar bekleyen fotoğrafçı, bu süre zarfında 3 iyi poz yakalamıştı.

Risman, daha sonra resimleri düzenleyerek sosyal medya platformu Instagram’a yüklemek için birini seçti. Yerel bir TV kanalı, bu fotoğrafı Risman’ın izni ile Facebook sayfalarında paylaştığında ise fotoğraf büyük miktarda paylaşım, beğeni ve yorum aldı.

Ancak, olayın ilgi çekici kısmı bundan sonra başladı. Fotoğrafa gelen yorumlardan birinde, fotoğrafın çalıntı olduğu ve asıl sahibinin Eric Gendon olduğu yazıyordu. Risman olay karşısında, fotoğrafın kendine ait olduğunu ve orijinal RAW dosyasına sahip olduğunu kanıtladı. Daha sonra Risman, Eric Gendon adlı fotoğrafçıyı araştırmaya koyuldu. Gördüğü şey karşısında şaşkına dönen Risman, o an yorum yapan Facebook kullanıcısına hak vermişti. Aynı konuma ve perspektife sahip olan fotoğraf neredeyse aynı görünüyordu.

Risman, fotoğrafın bu kadar benzemesine oldukça şaşırmıştı ve hatta bir an fotoğrafının biraz değiştirilerek çalındığını düşünmüştü. Ancak Gendon ve Risman birbirlerini ikna etmek için ellerindeki diğer fotoğrafları da birbirlerine göstermişlerdi. Fotoğrafları daha ayrıntılı incelemek ve farklarını bulmak isteyen fotoğrafçılar, görüntüleri Photoshop’ta hizaladıktan sonra, fenerin ve dalgaların bazı ufak farklılıklara sahip olduğunu gördüler. Ancak bu küçük farklılıklar fotoğrafların orijinal olduklarını açıklamaları açısından büyük önem taşıyordu.

Başka bir yerel fotoğrafçının, çekilen iki fotoğrafı karşılaştırması ile başka farklılıklarda ortaya çıkmaya devam etti. Deniz fenerinin üzerindeki demirlere odaklanan fotoğrafçı, çekim esnasında Gendon’un fotoğrafı biraz daha uzaktan çekmiş olabileceğini belirtiyordu.

Birbirinden habersiz aynı konumu ve aynı pozu rastgele seçen fotoğrafçılar, görüntüleri elde ettiklerinde birbirlerinden sadece 28 metre uzaklıktaydı. Risman, böyle bir tesadüfün daha önce gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda bir Google araması yaptı. Araştırması sonucunda Risman, böyle bir olayın yalnızca 2011 yılında Huntington Beach’te bir sörf yarışması çeken iki fotoğrafçının yaşadığını öğrendi.

Nadir karşılaşılan ve şans faktörü yüksek olan olay iki fotoğrafçıyı olduğu kadar bizleri de oldukça şaşırttı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Olay etkileyici bir tesadüf mü yoksa sıradan bir rastlantı mı?