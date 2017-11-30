Tesla Bagajını, Beleş Sanal Para Üretmek İçin Kullandılar!

Gün geçtikçe adından söz ettirmeye başlayan Bitcoin ve benzeri kripto para birimlerinin üretimi, yüksek sistem özelliklerine sahip bilgisayarlar tarafından yapılır. Haliyle çok enerji tüketirler. Ancak birileri bu işe uyanıp Tesla’nın ücretsiz şarj programından faydalanmışa benziyor.

Malumunuz, Bitcoin gibi kripto para birimlerinin üretimi verilerin işlenmesi ile mümkün oluyor. Daha çok veri işlemek zinciri genişletiyor ve gün geçtikçe daha güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyuluyor. Parası olan da bu bilgisayar sistemlerini bir şekilde kurup madencilik işine kalkışıyor. Süreklilik kazanmak için üretim sistemindeki parçaları, yenileriyle değiştirmek gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar çok veri işlerseniz o kadar çok elektrik harcıyorsunuz.

Diğer yandan tüm dünya üzerindeki Bitcoin üreten sistemin 159 ülkeden daha fazla elektrik tükettiğini biliyoruz. Bu miktar hiç de az değil. Haliyle bu işten para kazananlar, karlarını hesaplamak için yüksek elektrik faturalarını göz ardı edemiyorlar.

Tesla’nın ücretsiz şarj programı:

Tesla, göz dolduran Model S aracını satışa çıkardığında kullanıcılarına ücretsiz şarj programı da sundu. Sürücüler Tesla tarafından inşa edilen şarj istasyonlarına gidip araçlarını ücretsiz olarak şarj edebiliyorlar. Fakat bunun bir sınırı var: Haftada 400 kWs’lik miktarın üzerine çıkamıyorlar. Ayrıca 1 Ocak 2017’den sonra alınan bütün Tesla’lar bu programdan yoksunlar. Yani 2016 yılına kadar bir Tesla modeli alan kişiler dışında ücretsiz şarj programından faydalanan kimse yok.

Peki elektriği bedavaya getirince sanal para madencileri ne yaptılar?

Evet, arabanın bagajında gördüğünüz şey yüksek hızlı bir kripto para madeni için veri işleyen bilgisayar. Enerjisini de ücretsiz olarak doldurulan Tesla bataryasından alıyor. Hangi para birimi için yapıldığına dair net bir bilgi bulunmasa da en önemli giderlerden birisi böylece kalem dışı kalmış oluyor.

Yapılan tahmini hesaplamalara göre günde 57.6 kWh elektrik çeken bu sistem, Model S’in bataryasından 278 kilometrelik menzil için gereken enerjiyi harcıyor. Diğer bir deyişle, otomobilin 7 günlük kullanımı için gereken enerji, bu bilgisayar tarafından yalnızca 1 günde tüketiliyor.

Her ne kadar enerji bedavaya gelse de bu kurulumun bazı riskleri var. İlk olarak madencilik sistemleri, çok yüksek derecede ısı enerjisi üretirler. Bu yüzden Tesla’nın şarj teknolojilerinin verimliliği riske atılmış oluyor. Yani pek de akıl karı durmuyor. Fakat yapılmış bir kere.