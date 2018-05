Temmuz ayında vizyona girecek Ant-Man and The Wasp, yeni bir afiş ve fragman ile sinema tutkunlarına göz kırptı.

Hepimizin bildiği üzere, ‘Avengers: Infinity War’ yaklaşık bir hafta önce beyaz perdeye hızlı bir giriş yaparak başta ‘Marvel’ tutkunları olmak üzere tüm sinemaseverler ile buluştu. Marvel, daha Infinity War’un tartışma yaratan finaline dair kulisler bitmeden, yeni filmi Ant-Man and the Wasp’ı vizyona sokmaya hazırlanıyor. Karşınızda Ant-Man and the Wasp’ın yeni fragmanı!

Marvel hayranları tarafından sıklıkla tartışılan ‘Ant-Man and the Wasp’ hangi zaman diliminde işlenecek sorusu maalesef bu fragman tarafından cevaplanamasa da son dönemde anlayacağımız üzere Marvel ekibi kafaları karıştırmayı, akılda soru işaretleri bırakmayı çok seviyor. Belki de bu sayede filme dair heyecan, vizyon tarihine kadar yerini korumaya devam edecek.

Filmin yönetmeni Peyton Reed yaptığı açıklamada, ‘Konu çizgi romanlar olduğunda Wasp ve Ant-Man’i hep bir takım olarak düşündüm. Bu ikilinin nasıl bir işbirliği içerisinde olacaklarını, aralarındaki ilişkinin neye benzeyeceğini beyaz perdeye aktarmak son derece keyifli bir süreçti. Bir ipucu vermem gerekirse, bu filmde Wasp kesinlikle yardımcı bir karakter değil, en az Ant-Man kadar önemli bir rol taşıyacak’ diyerek, biz sinemaseverlere küçük bir ipucu vermekten de geri kalmadı. Film, 6 Temmuz'da vizyona girecek.