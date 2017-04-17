Akıllı Bandajlar, 12 Ay İçerisinde Kullanılmaya Başlayacak!

Akıllı bandajların denemelerine önümüzdeki seneden itibaren başlanacak. Hastanın yarası hakkında bir çok bilgi sunacak akıllı bandajlar, doktorların işini kolaylaştıracak.

Teknolojinin gelişmesi için çalışmalarına devam eden bilim insanları, bir yaranın nasıl iyileşeceğini tespit edebilen ve doktorlara geri mesaj gönderebilen bandajların önümüzdeki 12 ay içerisinde denenmeye başlanabileceği belirttiler.

Bandajlar, hangi tedavinin gerekli olduğunu izlemek ve bir hastanın yaptığı aktiviteleri takip etmek için geliştirildi. Bunun için gerçek zamanlı 5G teknolojisini kullanan akıllı bandajlar, Swansea Üniversitesi Yaşam Bilimleri Enstitüsü tarafından yönetiliyor.

Yaşam Bilimleri Enstitüsü(ILS) başkanı Prof. Marc Clement, “5G, sağlık hizmetleri için her zaman var olan esnek ve sağlam bant genişliği üretmek için bir fırsattır” dedi.

Akıllı bandaj, yara durumunu herhangi bir zamanda belirlemek için nano teknolojiyi kullanıyor. Yara, 5G altyapısına bağlanarak telefonunuz vasıtasıyla sizin hakkınızdaki tüm bilgileri ediniyor. Nerede olduğunuzu, o an hangi işi gerçekleştirdiğinizi... Bu bilgiler doktorlara iletilerek, sizin hastanede olmadığınız dönemlerde yaranın tepkilerinin nasıl olduğu anlaşılmış oluyor. Kulağa biraz garip geliyor ancak bilim insanlarına göre bu teknolojinin yayılması, gelecekte hastaların çok daha hızlı taburcu edilmesini sağlayacak.

Doktorlara istemesek dahi daha iyi olduğumuz konusunda yalanlar söyleyebiliyoruz, akıllı bandaj sayesinde artık onlar da ne olduğunu çok daha iyi anlayacaklar. Her şeyin daha akıllı olduğu bir dönemde sağlık sektörü de bundan nasibini alıyor.