Xiaomi’nin akıllı bilekliği Amazfit ARC, dışarıya çıktığınızda gerek sağlık gerekse de günlük kullanım olarak hemen hemen tüm aktivitelerinizi tek başına kontrol edebilecek.

Xiaomi, gerek ürettiği telefonlar gerekse de ürettiği diğer teknoloji ürünleri ile sektörde her geçen sene daha fazla söz sahibi olmaya başladı. Ürettiği kaliteli ürünleri uygun fiyatlara satan şirket, bu sayede bütçesi düşük olan müşterilere daha kaliteli ürünler sunabiliyor. Bazı kişiler Xiaomi’nin yalnızca telefon ürettiğini düşünse de şirket, aslında Powerbank’ten akıllı hoparlöre kadar pek çok ürün üretiyor. Bugün sizlere yine Xiaomi’nin ellerinden çıkan son derece şık bir ürün olan Xiaomi Amazfit ARC Akıllı Bileklik’i tanıtacağız.

Alüminyum bir kasa ve termoplastik elastomer kordonla birlikte gelen Xiaomi Amazfit ARC ile sportif faaliyetlerinizi ve sağlık durumunuzu sürekli olarak kayıt altına alabilirsiniz. Her an yanınızda olan bir saate sahip olmanın yanında, gelen çağrılara, mesajlara, bildirimlere de erişebileceğiniz akıllı bileklik, son derece şık tasarımıyla tüm kıyafet kombinlerinizin bir parçası olacak.

Xiaomi Amazfit ARC Teknik Özellikleri

Ürünün teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse, 0.42 inçlik bir OLED ekrana sahip olduğunu görüyoruz. 70 mAh’lik bataryası ile uzun süre şarj gerektirmeden kullanabileceğiniz akıllı bileklik, IP67 sertifikasıyla toza ve suya karşı dayanıklılık sağlıyor. Adım sayar, kalp ritim monitörü, uyku takibi, kalori hesaplama gibi sağlık fonksiyonlarının yanı sıra, alarm, çağrı görüntüleme, titreşim, telefonumu bul gibi özellikleriyle de günlük kullanım için son derece kullanışlı bir cihaz. Tüm teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

0.42 inç OLED ekran

70 mAh batarya

Bluetooth 4.0 (yaklaşık 10 metre kullanım mesafesi)

20g ağırlık

15.5 - 23 cm kordon boyutu

IP67 Toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikası

Adım Sayar

Kalp Ritim Monitörü

Uyku Takibi

Alarm

Çağrı Görüntüleme

SMS ve Bildirim Görüntüleme

Kalori Hesaplama

Titreşim

Telefonumu Bul

20 Günlük Bekleme Süresi

Amazfit ARC, akıllı telefonlarda olduğu gibi sürekli şarja ihtiyaç duymaz. 70 mAh’lik bataryayla 20 günlük bekleme süresi sunan akıllı bileklik, günlük kullanımınıza göre farklılıklar gösterebilir.

Eğer siz de kendinize bu işlemler için bir akıllı bileklik satın almak istiyorsanız, buraya tıklayarak ürünün Teknostore'un ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz.