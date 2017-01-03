Akıllı Bisiklet SpeedX Unicorn ile Pürüzsüz Sürüş!

Akıllı cihazların gelişmesiyle birlikte, icra ettiğimiz sporlardan akıllanıyor. Akıllı bisiklet SpeedX Unicorn, eşine az rastlanan bir keyif vadediyor.

Yarış bisikleti üreticisi SpeedX, şirketin ikinci akıllı bisikleti Unicorn'u satışa sundu. Bilgisayar destekli SpeedX Unicorn, pürüzsüz bir sürüş için geliştirilmiş ve 3200 dolar gibi bir ücretle satışa sunulmuş.

Peki sürüşün pürüzsüz olduğuna nasıl emin olacağız? Cevabımız öncelikle gelişmiş havalı süspansiyon sistemi. Bu tür sistemin pek çok bisiklette bulunduğunu söyleyebilirsiniz ve kesinlikle haklı olursunuz. Lakin pek çok bisiklette, adaptif entegre güç ölçer bulunmuyor. Elbette üçüncü parti yazılımlar ve cihazlar var ama hiçbiri, aynı uyumu sağlayamıyor.

Elbette profesyonel kullanıcılar haricinde, pek çok kişi için bu fiyat çok aşırı. Yine de, mekanik mucizelerin, teknolojik yeniliklerle kaynaşması gelecek için güzel. Yakın zamanda Android ve iOS ile donatılmış pek çok bisikleti yollarda görebiliriz, kim bilir?