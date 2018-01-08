Akıllı Ev Cihazları 10 Yıllık Pil Ömrüne Sahip Olacak

Akıllı evler için üretilen yeni yonga seti sayesinde, cihazların pil ömrü 10 yıla kadar uzayacak.

Akıllı evler için özel yonga setleri tasarlayan Sigma Desings’in bünyesindeki Z-Wawe şirketi, standart bir jeton pil ile 10 yıl kullanılabilen yeni bir yonga seti geliştirdi. Akıllı evler için geliştirilen yeni yonga seti sayesinde firma, uzun ömürlü sistemden faydalanarak daha fazla cihazı kontrol etmeyi planlıyor.

Uzun pil ömrünün yanı sıra Z-Wave 700 serisini kullananlar, 90 metrelik mesafesinden faydalanarak bahçelerindeki akıllı ev cihazlarını da uzaktan kontrol edebilecek. Üretilen yonga seti; basit bir yapıya sahip ve düşük enerji ile çalışıyor ve su sızıntısı ve hareket sensörleri gibi kritik sorunların kontrol edilebilmesini sağlıyor.

Sigma'dan gelen bu yonganın, tek olumsuz yanı sadece Z-Wave sistemi ile uyumlu olması. Evinizde, Alexa veya Apple'ın HomeKit gibi farklı bir akıllı ev hizmeti kullanıyorsanız, herhangi bir Z-Wave cihazını sisteminize bağlamak için birden çok platformu birbirine bağlayan bir hub'a ihtiyacınız olacak. Z-Wave 700 bu şekilde çalıştırılırsa nasıl bir performans verir bilmiyorum. Ancak Sigma firması 10 yıl ömre sahip yonga setini ürettiyse, diğer firmalarda yakında benzerlerini üretip piyasaya sunacağını düşünüyorum.