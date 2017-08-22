Akıllı Ev Robotları Yardımcı Olmaktan Çok Zarar Verebilir

Araştırmacılar, akıllı ev robotlarının çok kolay bir şekilde hacklenebileceğini ve bu yolla hem maddi hem de manevi zarara uğrayabileceğinizi söylüyor.

Akıllı ev robotlarının yapılmasındaki en büyük amaç, bakıma muhtaç insanlara yardımcı olmaktı. Ancak anlaşılan bu robotların tam anlamıyla insanlar için faydalı olmaları daha epey bir süre alacak. Çünkü bir siber güvenlik firması ev robotlarının güvenlik açısından oldukça zayıf olduğunu, Çin'deki en iyi ev robotlarının da buna dahil olduğunu belirttiği bir raporda yayınladı.

Araştırma merkezi Seattle'da olan araştırmacılar, ev robotlarının nasıl birer gözetleme cihazlarına dönüştürülebileceğine, sahiplerinin ses ve görüntülerini karşıdaki hackerlara nasıl iletebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca uzaktan kontrol sayesinde hackerlar, robotlara dilediklerini yaptırabilirler. Aşağıdaki videodan da zaten basit ve küçük bir robotun adeta Chucky'e nasıl dönüştüğünü izleyebilirsiniz.

Açıkçası üstteki videodaki Alpha robotu henüz insanlık için büyük bir tehdit taşımıyor ancak ilerleyen teknoloji sayesinde ev robotları da güçlenecek ve yapay zekalarında gelişimler meydana gelecek. Üstelik endüstriyel anlamda kullanılan büyük robotların da hacklenebilir olduğu ve yeterli sistem güvenliklerinin bulunmadığı belirtiliyor.

Üstelik tehlike sadece robot sahibinin sesini veya görüntüsünü çalmaktan daha fazlası demek oluyor. Hackerlar gerekli işlemlerden sonra robotun bağlı olduğu ağ aracılığıyla robot sahibinin diğer elektronik eşyalarını da ellerine geçirebilirler.

Her ne olursa olsun şu an için ev robotlarını sadece başlangıç olarak nitelendirmeliyiz. Şu anda birçok açık bulunuyor ve gerekli önlemler alınmazsa ilerleyen yıllarda bile büyük sorunlar çıkabilir.