Bir girişimci, tek görevi farenin kapana yakalandığında bir bildirim göndermek olan ürünü için Kickstarter'da fon toplamaya başladı.

Günümüzde elektronik olsun olmasın, neredeyse her ürüne bir devre kartı ve yazılım yükleyerek ‘akıllı’ sıfatı yapıştırılmaktadır. Peki bir ürünün akıllı olup olmaması bu kadar önemli midir? Daha da önemlisi; her ürün akıllı olmak zorunda mıdır?

Yukarıda fotoğrafını gördüğünüz ürün, Kickstarter'da geliştirilmek üzere fon toplamaya çalışan ‘Wireless Mouse Trap Monitor’ ya da diğer adı ile akıllı fare kapanı. Akıllı fare kapanı denince evde dolaşıp fareleri kovalıyor sanabilirsiniz fakat tam olarak öyle değil.

Fare sorunu olanlar bilirler ki bir kapan kurduğunuzda farenin yakalanıp yakalanmadığını bilmek için sürekli kontrol etmeniz gerekir. Wireless Mouse Trap Monitor’un görevi de tam olarak bu; fare kapana düştüğünde kapan, akıllı telefonunuza bildirim gönderiyor.

Böyle bir ürün ne kadar faydalı olur ya da gerçekten tüketicilerden beklediği karşılığı bulur mu bilinmez. Fakat şu anda Kickstarter'da yalnızca 3 destekçi bulduğu bir gerçek. Ürünün açıklamasına ve videosuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.