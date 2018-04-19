Akıllı Kameralarla Donatılmış Moto G6 Satışa Sunuldu

Orta segmet telefonlarla rekabet etmek için tasarlanan Moto G6 Brezilyada satışa sunuldu.

Amerikan telefon üreticisi Motorola yeni orta segment telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçmişte telefon denildiğinde akla ilk gelen firmalardan biri olan Motorola, ürettiği Moto G6 sayesinde orta segment telefon piyasasının kalitesini arttıracak.

İşlemci ve diğer özellikleriyle çok öne çıkmayan Moto G6, arkasında bulunan yapay zeka destekli iki kamerası sayesinde profesyonel kalitede fotoğrafların çekilmesine olanak tanıyor. Ayrıca USB Tip-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakını destekleyen telefonda, çif SIM desteği de olacak.

Moto G6 Teknik Özellikler

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 3 ve 4GB

Depolama: 32GB dahili ve ekstra 128GB hafıza kartı slotu

Ekran: 5.7inç Full HD+

Arka Kamera: 12MP+5MP

Ön Kamera: 16MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Bugün itibariyle Brezilya'da satışa sunulan telefon önümüzdeki aylarda ABD ve Kanada’da satılmaya başlayacak. Ancak 249 dolardan piyasaya sürülmesi beklenen telefonun Avrupa ve Türkiye pazarına ne zaman gireceği belirsizliğini koruyor.