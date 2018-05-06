Akıllı Mühendis, Drone İle Köpek Kurtardı

Günümüzde oldukça popülerleşen insansız hava araçları, gereksinim olmanın yanı sıra artık birçok kişinin de hobi malzemesi haline geldi. Bu noktada New Delhi’de yaşayan akıllı mühendis adam, dev bir drone yardımı ile bir köpeğin kurtulmasına vesile oldu.

Artık elektronik marketlerinden tutun da, oyuncak mağazalarına kadar birçok yerde karşılaştığımız dronelar hayatımızın içine iyiden iyiye girdi. Hal böyle olunca, bu insansız hava araçlarının da kullanım alanları oldukça genişledi. Öyle ki bu cihazlar düğün fotoğrafları çekmek için de kullanılıyor, bir köpeği kurtarmak için de.

Yeni Delhi’de mühendislik yapan Milind Raj, dışarıya sabah yürüyüşü yapmaya çıktığı sırada iki yol arasına sıkışan ve bağıran köpeğin sesini duydu. Bir süre köpeğe bakan Raj, üzülmüş olacak ki hemen çözüm önerileri düşünmeye başladı. Sonrasında bölgenin yerel sakinleri ile konuşan mühendis adam, köpeğin iki gündür orada olduğunu ve kurtarılamadığını öğrenince aklına hemen dâhiyane bir fikir geldi. Raj, köpeği kendini de tehlikeye atmadan bir drone yardımı ile kurtaracaktı.

Bölgenin tehlikeli ve pis olması nedeniyle hiç kimse köpeği kurtarmaya yaklaşmamıştı. Ancak genç mühendis olayı öğrenmesinin ardından birkaç saat içerisinde dev kolları olan insansız hava aracını bölgeye getirdi. Buradaki en önemli nokta ise drone’a bağlı olan robotik kolun köpeği çok fazla sıkmamasıydı. Çünkü kol köpeği fazla sıkarda Raj, iyilik yapayım derken köpeğin ölümüne sebep olabilirdi. Durum böyle olunca akıllı mühendis, drone koluna hemen köpeğin kalp atışlarını izleyen bir sensör yerleştirdi. Böylece Raj, köpeğin kalp atışlarını görebilecek ve köpeğe zarar vermeden kurtarabilecekti.

Başarılı bir fikir ile köpeği kurtaran mühendis ile köpeğin hikâyesi de burada son bulmadı. Raj, sonrasında köpeği sahiplenmeye karar verdi. Tüm olaylardan anlayabileceğiniz üzere iyi insanlar hala var.