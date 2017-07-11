Akıllı Otomobil Sektörüne Renault da Katılıyor!

Renault, git gide büyüyen akıllı otomobil sektörüne, yaptığı büyük bir anlaşma ile katılmaya hazırlanıyor.

Birçok büyük otomobil şirketinin izlediği politikalara göz attığımızda görüyoruz ki şirketlerin alacakları en önemli kararlardan biri de 'akıllı otomobil' üzerine kurulu. Renault da yapılacak listesine yeni bir hareket ekliyor. Renault, Fransız yol operatörü Sanef ile yaptığı bir anlaşma sonrasında akıllı otomobil sektörüne emin adımlarla yürüyor.

Akıllı otomobiller dediğimiz zaman, aklımıza gelen soruların başında yollardaki bariyerler ve diğer engeller yer alır. Bu tarz engeller, normal bir sürücü için bile sorun olurken, bir bela olarak, akıllı otomobillerin yakasından düşmüyor. Bu nedenle de Renault ve Sanef, akıllı otomobiller için muazzam bir güç oluşturmak adına birlikte hareket etme kararı alıyorlar.

Aslında Renault, bu proje üzerinde Haziran 2016'dan beri çalışıyordu. Renault'un çalışmalarındaki en önemli nokta ise, bir kilometre içerisinde aracın karşısına çıkabilecek tüm bariyerleri ve engelleri algılaması ve bu yönde rotasında değişiklik yapabilmesi. Ayrıca araç, hız işaretlerine göre yavaşlayacak ve sanal çizgiler kullanarak şeritten dışarı çıkmıyor.

Renault'un eşsiz ortaklığı üzerine Mathieu Lips, "Sürücüler, yolcular ve yoldaki diğer tüm herkes için maksimum güvenlikli bir araç üzerinde çalışıyoruz. Üstelik bu araçlar hem hükümette hem de özel sektörde sıkıntısız olarak çalışabilecek." dedi.