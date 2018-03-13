978 parçanın birleşimiyle oluşan Xiaomi’nin akıllı robotu Xiaomi MITU DIY’a göz attık. Akıllı telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz programlanabilir robotla yapabileceğiniz birkaç farklı tasarım olsa da, isterseniz parçaları kendinize göre birleştirerek hayal gücünüzü konuşturabiliyorsunuz.

Çocukluğunuzda hep sahip olmak istediğiniz bir oyuncak var mıydı? Ya da şimdi? Bugün sizlere tanıtacağımız bir akıllı robot, dünya üzerindeki en kaliteli oyuncaklardan biri olabilir. Çocuğunuzu bir mühendis edasıyla geliştirmek isteyenlerin fazlasıyla beğeneceği bu akıllı robot, akıllı telefonları ile ünlense de pek çok alanda ürünler çıkartan Xiaomi’nin ellerinden çıktı.

Toplamda 978 parçadan oluşan Xiaomi MITU DIY akıllı robot, çok üst düzeyde geliştirilmiş programlanabilir bir robottur. Akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilen bu robot, bir Transformers gibi istediğiniz şekle bürünebilir. Her şekilde otomatik olarak havada durabilen robot, çizilen rotayı takip ederek gününüzün daha eğlenceli geçmesini sağlayabilir.

Xiaomi MITU DIY akıllı robot, 10 yaş ve üzeri çocuklar için geliştirildi. Gelişme çağındaki çocukların problem çözme özelliklerini geliştirmek için büyük katkı sağlayacak robot, 978 farklı parçadan oluşuyor. Bu setin içerisinde bir merkez ünitesi, iki de fırçasız motor ile çalışan hareket modülü bulunuyor.

Çocuğunuza alabileceğiniz en güzel oyuncaklardan biri olan MITU DIY akıllı robot, her türlü akıllı telefon üzerinden rahatlıkla kontrol edilebilir. Anlık kontrolün dışında, robot için bir rota çizerek bu rotayı yerine getirmesini de sağlayabilirsiniz.

Teknik Özellikleri

Oyuncağın teknik özellikleri mi olur demeyin, böyle bir oyuncağın oluyor. Cortex Mx CPUARM 32 bit bir yongaya sahip akıllı robot, tek bataryayla 12 dakika boyunca aktif olarak kullanılabiliyor. Oyuncağın tüm teknik özellikleri ise şu şekilde:

Cortex Mx CPUARM 32 bit işlemci

978 farklı parça

1700 mAh LiPo batarya (12 dk kullanım süresi)

133 RPM Rev

24N / cm döndürme torku

WiFi sensörü

Jiroskop sensörü

RGB desteği

Gerçekçi olmam gerekirse, şu ana kadar gördüğüm en komplike oyuncak bu oldu. Eğer bu akıllı robot sizlerin de ilgisini çektiyse, buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca, ürünün incelendiği bir YouTube videosuna da aşağıdan ulaşabilirsiniz.