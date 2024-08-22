Akıllı saat ve bilekliklerle ilgili yapılan bir araştırma, bu cihazların yüksek hata paylarına sahip olduklarını ortaya koydu. Cihazlar, kalp atışı ölçüm hızında iyi olsalar da diğer kategorilerde pek de "sağlıklı" değiller.

İrlandalı bilim insanları, akıllı saatler ve bilekliklerle ilgili dikkat çeken bir çalışma yaptılar. Ülkedeki çeşitli üniversitelerde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı tarafından yapılan bu araştırma, akıllı saat ve bilekliklerin sağladığı verilere çok da güvenmemek gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapılan araştırma kapsamında akıllı saat ve bilekliklerde kullanılan sensörlerin hata paylarına odaklanıldı. Uzmanlar, akıllı saatler ile bilekliklerden aldıkları ölçümleri, tıbbi cihazlardan alınan verilerle kıyasladılar. Yapılan incelemede, akıllı saat ve bilekliklerin bazı alanlarda güvenilir, bazılarında ise güvenilir olmayan sonuçlar verdiği tespit edildi.

Akıllı saat ve bilekliklerin iyi sonuç verdiği tek kategori var

İrlanda'da yapılan araştırma, akıllı saatler ile bilekliklerin kalp atış hızı ölçümlerinde oldukça iyi sonuçlar verdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre cihazların kalp atış hızı ölçümünde yaşadıkları hata payı, sadece yüzde 3 seviyelerindeydi.

Öte yandan; kalori ölçümleriyle ilgili yapılan testler, hata payının ciddi anlamda yükseldiğini gözler önüne serdi. Akıllı saat ve bilekliklerin kalori ölçümlerindeki hata payı, yüzde 15 ila yüzde 21 aralığında değişiyordu. Yapılan testlerde, uyku süresi ve uyku verimliliği ölçümlerinde de yüzde 10 civarı hata payı tespit edildi. Bu araştırma, sağlıklı olmak isterken sadece akıllı saatlerden gelecek veriye odaklanmanın pek de akıllıca olmadığını gözler önüne seriyor...