Piyasada satılan pahalı akıllı saatlerin aksine çok daha uygun bir fiyatla satılan JUO Sports, uygun fiyatına rağmen üzerinde bulunan pek çok sensör sayesinde, müşterilerini memnun ediyor.

Yeni bir akıllı saat satın aldığınızda üzerinde bulunan sensörler, bataryası, su geçirip geçirmediği ve elbette tasarımı gibi detaylar göz önünde bulundurulur. Bunlarla birlikte, bu saatlerin ücreti de önemlidir. Çünkü doların da 4 TL’yi geçmesiyle iyice hissedilen bir şey var ki yurt dışında ucuz olan bir ürün, ülkemizde pahalı olabiliyor. Bu sebeple akıllı saat alırken “ücret” etkenini de göz önünde bulunduruyoruz.

Bugün sizlere son derece uygun fiyatına rağmen, çok şık bir tasarım ve Apple Watch, Moto 360, Samsung Gear S2 gibi gibi rakipleriyle benzer özelliklere sahip bir akıllı saat tanıtacağım. JUO Sports isimli akıllı saat, Android veya iOS cihazlarına bağlanarak hem günlük aktivitelerinizi yapmanızda kolaylık sağlıyor, hem de nabız, adımsayar gibi sensörleriyle sağlık durumunuzu düzenli olarak kontrol ediyor.

230 mAh’lik bir bataryaya sahip akıllı saat, adımsayar, nabız, kalori monitörü, uyku monitörü, kamera kontrolü, müzik kontrolü gibi özellikler sunar. El yıkama, terleme gibi basit sıvı temaslarına karşı korumalı olan JUO Sports, banyo yapmak, havuza girmek gibi yoğun sıvı temaslarına karşı dayanıklı değildir.

230 mAh bataryası olan saat, kullanım alışkanlıklarına göre 1-2 gün arasında dayanabilmektedir. Yaklaşık 1 saat içinde şarj olabilen akıllı saat, kendisine uygun fiyatlı bir akıllı saat satın almak isteyen herkesin tercihi olabilir.

JUO Sports Akıllı Saat’in Özellikleri

1.54 inç 240x240p IPS dokunmatik ekran

MTK2502 ARM7 260MHz işlemci

Bluetooth: V4.0

230mAh batarya

Sesli Görüşme

Adımsayar

Nabız

Kalori Monitörü

Uyku Monitörü

Bildirim Desteği

Hareketsizlik Alarmı

Kamera Kontrolü

Müzik Kontrolü

Kordon Ölçü Aralığı: 16.5 - 24.5 cm

Ağırlık: 58g

Eğer sizin de bir akıllı saate ihtiyacınız varsa, 500 TL üzerinde satılan akıllı saatlerin çok daha uygun fiyatlı alternatifi olan JUO Sports’a Teknostore üzerinden bir göz atabilirsiniz.