Akıllı Saat Sektörünün Açık Ara Lideri: Apple

Canalys isimli şirketin araştırmalarına göre geçtiğimiz yılın son çeyreğinde satılan akıllı saatlerin %80'i Apple'a ait.

Günümüzde hala lüks olarak görülen ancak her geçen gün daha da uygun fiyatlarla hayatımızın bir parçası olma yolunda ilerleyen akıllı saat dünyasının liderinin Apple olduğu aslında uzun süredir biliniyordu ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporla Apple'ın sektörü tam anlamıyla domine ettiği ortaya çıktı.

Canalys isimli veri araştırma şirketinin paylaştığı sonuçlarına göre geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tüm dünyada satılan akıllı saatlerin %80'i Apple'a aitti ve Apple bu satışlarla birlikte akıllı saat pazarında %49'luk önemli bir paya ulaştı.

Apple'ın satışlarını bir kenara bıraktığımızda ise beklendiği kadar artış göstermeyen akıllı saat sektörünü ayakta tutan firmalar şu an için Apple, Fitbit ve Samsung olarak görülüyor. Fitbit'in sporculara yönelik akıllı saatleri ve Samsung'un Gear serisi akıllı saatleri Apple Watch ailesi dışında akıllı saat sektöründe önemli bir yer tutarken başta Android Wear ile çalışan akıllı saat üreten firmalar ne yazık ki pazarda beklediği büyüklüğe ulaşamıyor.