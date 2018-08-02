Akıllı Saatler ve Hoparlörler, Qualcomm’u Zengin Ediyor

Chip üreticisi olan Qualcomm, en iyi akıllı telefonlara güç sağlayan Snapdragon mobil yongaları ile tanınmaktadır. Ancak şirketin başarılı olduğu ve kendisini zengin eden 2 önemli aracı daha var.

Mobil dünyası ile ve cihazların sahip oldukları özellikler ile ilgiliyseniz, Qualcomm’un bu cihazlara kan verdiğinden de elbette ki haberdarsınızdır. İyi denebilecek akıllı telefonlara deyim yerindeyse can damarı olan Snapdragon yongaları, şirket için önemli bir yapı taşı. Ancak gel gelelim Qualcomm sadece mobil dünyasında değil, birçok alanda da söz sahibi.

Akıllı saatler, akıllı aynalar, buzdolapları ve hoparlörlerin de içinde bulunduğu bir dizi alanda adını duyuran şirket; özellikle akıllı saat ve hoparlör alanlarında aranılan bir isim haline geldi. Öyle ki bu alanda 1 milyar dolardan daha fazla kazanç elde edeceği ifade edilen Qualcomm, toplamda 5,6 milyar dolarlık geliri ile de ağızları açık bırakıyor.

Bakıldığında kazancını sonuna kadar hak etmiş diyebileceğimiz Qualcomm, modem çipleri üzerinde de uzmanlık sahibi. Buna ek olarak telefon dünyasının içinde olan firma, hali ile telefonun çeşitli özelliklerini de bünyesinde bulunduruyor. Geçen yıla oranla %120 artan satışlar, güneşin Qualcomm’dan yana doğmasına da zemin hazırlıyor. Büyük ev eşyalarına oranla şu an için daha minimal alanlarda ilerleyen şirket, bu şekilde ilerlerse ileride teknoloji ile alakadar olmayanların dahi bildiği bir isim haline gelecektir.