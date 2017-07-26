Wired isimli YouTube kanalının yayınladığı videoda, 'akıllı' olarak satılan bir silahın yalnızca bir mıknatıs yardımı ile hacklendiği görülüyor.

Son zamanlarda pek çok alet akıllanıyor. Hatta yeni çıkan silahlarda bile bir akıllanma mevcut. İlk olarak 2015’te piyasaya sürülen Armatix IP1 isimli bir silah yanında gelen saat olmadan çalışmadığı için kendi silahınız tarafından vurulmanız(eğer intihar değilse) pek mümkün görünmüyor.

Elbette silah kullanımına sonuna kadar karşıyız, ancak bu tarz akıllı silahlarla nefsi müdafaa yapmak daha rahat olabiliyor. Sonuçta saldırgan kişi sizi en azından kendi silahınızla vuramıyor.

Wired'ın YouTube kanalında yayınlanan videoya göre ise bu silahların güvenlik şeridini kandırmanın çok kolay bir yolu var. Normalde sizin dışınızda kimsenin elinde çalışmayan bu silahlar, basit bir mıknatıs yardımı ile ateşlenebiliyor. Normalde saatte yer alan elektroniğin silaha çok fazla yaklaşması ile mümkün olan ateş etme özelliği, mıknatıs kullanılarak aşılabiliyor.

Aslında her insana ait, yalnızca onun kullanabileceği bir silah olması hoş gibi görünse de böyle bir teknolojinin gerçekleşmesi bu şekilde mümkün gözükmüyor. Belki de silahı tuttuğumuz yerlere eklenecek bir parmak izi okuyucusuyla bizzat bizleri tanıyacak bir silah yapılabilir. Bunu yaparken engelleyici pimin mıknatısvari malzemelerle etkilenmeyeceğinden emin olunması gerekiyor.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakıyorum.