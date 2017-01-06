Anneler ve Anne Adayları İçin Geliştirilen Akıllı Süt Pompası

Akıllı cihazların sayısı her gün artarken, ortaya birbirinden ilginç icatların çıkması da sürpriz değil.

Çoğu kadın bebeğine anne sütü verirken zorluk çektiğini ifade eder. Açıkalamalarına göre bu işlem; uzun, acı verici ve tüketicidir. Bu nedenle anneler, bazı donanımlardan destek almayı tercih eder zira eylemin daha çabuk ve daha acısız gerçekleşmesini isterler.

CES 2017'de tanıtılan Willow akıllı göğüs aparatı, bu zorlukları ortadan kaldırmaya aday. Sıradan süt pompaları ağır ve temizlemesi zor cihazlar. Willows ise iddialı: Kıyafetin altına sütyen gibi takılabilen akıllı cihaz sayesinde bebeği beslerken, gündelik işleri gerçekleştirmek hatta araç sürmek bile mümkün.

Söz konusu cihazla bebeğini beslemek ve gerektiği anda buna ara vermek de kolay. Cihazın ağız aparat kolayca temizlenebiliyor. En önemli özelliği ise, annelerin klasik süt pompalarını kullanırken, kulaklarında çınlayan yüksek sesin ortadan kalkması. Akıllı anne sütü sağlayıcı, son derece sessiz çalışıyor.

Akıllı süt pompası muadillerine göre biraz pahalı. Amerika fiyatı 429 dolar olarak belirlenmiş.