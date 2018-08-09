Akıllı Telefon Bağımlılığınızı Yenebileceğimiz 5 Metot

Akıllı telefonlarınızda geçirdiğiniz abartılı zamandan memnun değilseniz, sizler için faydalı olabilecek önerilerimiz var.

Bilindik tüm bağımlılıkların ortak bir noktası var: Bırakmanın zor olması. Yaptığınız eylemden ne kadar haz alıyorsanız, sık yapıyorsanız veya kolay ulaşılabilirse, bırakma zorluğu da bir o kadar artacaktır. Günümüzde insanların ortalama 150-200 kez akıllı telefonlarına baktıkları biliniyor. Anlayacağınız ortalama 1 dakikadan dahi hesap edersek, günümüzün 2.5 - 3 saati akıllı telefonumuza bakarak geçiyor.

Elbette bunun ciddi bir bağımlılık olduğuna artık şüphe yok. Bugün sizler için akıllı telefon bağımlılığınızı yenmeniz için denenmiş ve başarıya ulaşmış 5 metodu derledik.

Uygulamalardan Kurtulun

Hem Android hem de iOS cihazlarda 'Pil' sekmesine girerseniz, cihazınızda en çok zaman geçirdiğiniz uygulamaları görebilirsiniz. İlk yapmanız gereken yukarıdan aşağıya akan sosyal medya hesaplarını kaldırmak. Facebook ve Twitter ilk gitmesi gerekenlerden.

Cihazınızı Büyütün

Akıllı telefon bağımlılığı ile ilgili kullanabileceğiniz bir yöntem de fiziksel olarak cihazı daha az mobil hale getirmek. Yemek yerken dahi elinize alıp göz atabileceğiniz kadar küçük bir akıllı telefon iyi bir fikir değil. Bağımlılığı yenmek için daha az taşınabilir ve daha zor kullanılabilir bir hale getirmekte fayda var.

Kullanırken Sinir Olun

Akıllı telefon kullanımınızı sınırlayan ve sizi periyodik olarak uyaran birçok uygulama mevcut. Moment benzeri bir uygulama edinerek, akıllı telefonda zaman geçirdikçe sizi germesiyle alışkanlığınızı yavaş yavaş yeneceksiniz.

Öteki Odada Bırakın

Başta da belirttiğimiz gibi bir alışkanlıktan kurtulmanın en iyi yollarından biri onu daha az erişilebilir kılmaktır. Oturma odasına mı gidiyorsunuz, bırakın akıllı telefon içerde kalsın. Uyumadan önce bir şeyler izlemeyi alışkanlık mı edininiz; bunu televizyonla değiştirin bir süre. En önemlisi; tuvalete giderken telefonu yanınızda götürmeyin artık. Bu rutini dergi, kitap veya çizgi roman gibi bir şeyle gerçekleştirin.

Uçak Moduna Alın

Kendinizi interneti olmayan bir bilgisayarın başında düşünün; günümüzde Steam bağlantısı olmadan oyun dahi oynayamıyorsunuz, ne yapabilirsiniz ki en fazla? Akıllı telefonlar da öyle. Yukarıda yazdıklarımızın hiçbiri işe yaramıyorsa telefonu uçak moduna alın ve kafanızı dinleyin. Bırakın zırt pırt gelen bildirimler dikkatinizi dağıtmasın bir süre. Bu sayede başka şeylere kendinizi kaptırıp telefonu bir miktar aklınızdan atabilirsiniz.