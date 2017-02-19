Akıllı Telefon Boyutunda Cep Bilgisayarı: GPD Pocket

Telefonunuz ile hemen hemen aynı boyutlarda, her yerde pratik şekilde kullanabileceğiniz bir laptop sahibi olmayı düşünenler; bu cihaz tam aradığınız şey olabilir.

Akıllı telefonların sunduğu imkanlar, yanlarında notebook taşıyan insanların da yavaş yavaş azalmasına neden oldu. Fakat cihazlarımız her zaman, her işi, bir bilgisayar gibi yapamayabiliyor. İşte tam da burada devreye girecek ve son derece kullanışlı olabilecek bir cihaz mevcut; GPD Pocket.

Kelimenin tam anlamıyla bir cep bilgisayarı olan GPD Pocket, aslında piyasada çok da yeni sayılacak bir firmanın ürünü değil. Hatta yapı ve sunduğu işlevler olarak alanındaki ilk cihaz da değil. GPD, daha önceden karşımıza Android işletim sistemli Nintendo 3DS XL benzeri bir oyun konsolu GPD XD ile de çıkmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz yıl Indiegogo kampanyası olarak çıkan GPD Win de (Windows 10 işletim sistemli) büyük bir başarı yakalamıştı. Şimdi ise hem XD hem Win'in başarısını arkasına alan GPD, yeni bir cep bilgisayarı ile karşımıza çıkıyor.

Şu an prototip aşamasında olarak Indiegogo'da kampanyası mevcut olan Pocket'in özellikleri şu şekilde:

7-inç IPS, Gorilla Glass 3 korumalı dokunmatik ekran

Intel Atom x7-Z8700 Cherry Trail işlemci

4GB RAM

128GB Flash sürücü

7,000mAh batarya

Windows 10 ya da Ubuntu 16.04 (tercihe göre)

Qwerty klavye

USB Type-C, USB, HDMI ve kulaklık girişi

GPD Pocket, bir önceki versiyonu GPD Win gibi Indiegogo kampanyasında, gerekli fonu hızlı şekilde toplayabilirse 350 dolar civarında bir fiyattan satışa sunulacak. Ürünün Indiegogo sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.