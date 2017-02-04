Akıllı Telefon Kullanımınızı Kolaylaştıracak 5 Pratik Özellik!

Akıllı telefonların günlük hayatınızı kolaylaştıracak 5 pratik özelliğinden bahsettik.

Akıllı telefonlar, günlük hayatımızın her yerinde. Yine de bize sundukları o kadar çok bilmediğimiz özellikleri var ki! Birçok kişi tarafından bilinmeyen bu 10 özellikle hayatınız daha da kolaylaşacak!

1-Telefonunuzu Her Yerden Bulun

İster Android, ister iPhone olsun; eğer telefonunuz kaybolursa, onu bulabilirsiniz! Eğer bir Android kullanıcısıysanız “google.com/android/devicemanager” adresine giderek telefonunuzu kaydettirebilirsiniz. Sonra buradan telefonunuzun lokasyonunu görebilir, ister kilitleyebilir isterseniz de içindeki bilgileri silebilirsiniz. iPhone için ise aynı işlemleri, “icloud.com/findmyiphone” adresinden yapabilirsiniz.

2-Paralel Alanla Rahat Bir Nefes Alın

Telefonunuzu hem iş hem de günlük yaşamınız için mi kullanıyorsunuz? Aynı anda hem iş hem de kişisel Facebook, Twitter hesaplarına mı girmek istiyorsunuz? Bunun için iki ayrı telefon kullanmanıza gerek yok. Bir paralel alan oluşturarak, tıpkı bilgisayarda olduğu gibi telefonunuzda da çoklu kullanıcı hesabı açabilirsiniz. Üstelik Android’de bu hizmet ücretsiz. Buradan Android ile paralel alan açabilir, buradan iOS’ta paralel alan uygulamalarını arayabilirsiniz.

3-Hazır Cümle Oluşturarak Daha Az Efor Sarfedin

Hepimiz belli ifadeleri sıklıkla kullanıyoruz. “İş yerindeyim” , “Çıktım”, “Yemek yiyorum” gibi ifadeleri tekrar tekrar yazmamıza ne gerek var? Bu tarz cümleler için bir sözlük oluşturabiliyor ve ihtiyacımız olduğunda bir iki tıklama ile mesajlarda kullanabiliyoruz. iPhone için, “Ayarlar>Genel>Klavye”ye gelin ve Kestirmeler’e tıklayın. Buradan "+" ile yeni bir kısayol ekleyebilirsiniz. Android’de ise “Ayarlar>Dil ve Giriş>Kişisel Sözlük”e gelerek yine buradan “+” işareti ile kendi sözlüğünüze cümle ekleyebilirsiniz.

4-Telefonunuzu Evrensel Kumanda Olarak Kullanıp Keyfinize Bakın

Akıllı telefonların önüne “akıllı” sıfatının eklenmesinin bir nedeni de, birçok cihazla etkileşime geçebilmeleri. Eğer siz de akıllı bir TV’ye sahipseniz, telefonunuzu bir kumanda olarak kullanabilirsiniz. Bunun için iOS kullanıyorsanız AppStore’a, Android kullanıyorsanız Google Play’e giderek televizyonunuz için akıllı kumanda uygulaması yüklemeniz gerekiyor. Buradan AppStore'da TV uygulamaları arayabilir, buradan ise Android TV uygulamalarına ulaşabilirsiniz.

5-Rahatsız Edici İnsanları Engelleyerek Dijital Ortamda Derin Bir Nefes Alın!

Bazı aile üyeleri ve akrabalar, istemediğiniz insanlar veya stalkerlar peşinizi bırakmıyorlar mı? Sosyal medya hesaplarından engelleseniz bile bu tarz kişiler hala numaranıza sahip olurlar ve bir şekilde karşınıza çıkmaya devam ederler. Bunu engellemek için, telefonunuzun doğrudan size sağladığı imkanları kullanabilirsiniz. iPhone için, “Mesajlar” bölümünden kişileri seçerek bloklayabilirsiniz. Android için ise “Ayarlar>Cihazım” diyerek “Engelleme Modu”nu açın. Daha sonra ise engellemek istediğiniz numaranın üzerine tıklayarak parmağınızı 1 saniye kadar tutun ve çıkan ekranda “Reddedilen listesine ekle” seçeneğini tıklayın. Bu şekilde istenmeyen kişilerden kurtulmuş olacaksınız.