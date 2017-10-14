Akıllı Telefon Kullanımıyla İlgili Çarpıcı Veriler

Counterpoint'in yaptığı araştırmada günlük telefon kullanım oranları, kullanım biçimi, telefonlara harcanan para gibi alanlar mercek altına alınıyor.

Counterpoint, günlük akıllı telefon kullanımı ve mobil teknolojideki davranışlarla ilgili bazı ilginç rakamlar yayınladı. Araştırmacılara göre akıllı telefon kullanıcılarının yarısı mobil cihazlarıyla günde 5 saatten fazla, %26’sı ise 7 saatten fazla zaman geçiriyor. Akıllı telefon donanımına harcanan yıllık para, dünya çapında 370 milyar doları aşıyor.

Aynı zamanda topladığı bazı rakamlarla ilgili detaylı bir analız de yayınlayan Counterpoint, gelişmekte olan ülkelerdeki bireylerin mobil ekrana bakma süreleri, gelişmiş ülkelerdeki bireylere oranla daha fazla.

Örneğin, Malezya’daki kullanıcıların %53’ü günde beş saatten daha fazla zaman geçirirlerken, Japonya’dakilerin %43’ü sadece günde 3 saat zaman harcıyorlar.

Ankete cevap verenlerin %64’ü internette gezindiğini, %62’si oyun oynadığını, %55’i görüşme yaptığını ve %54’ü ise mesajlaştığını söylüyor. Mesajlaşmanın hangi alanda yapıldığı ise belirtilmemiş (iMessage, Facebook, SMS gibi detaylar belirtilmemiş).

Telefon yenilemek masraflı bir iş olmakla birlikte, gelişen piyasa, daha kısa süreli zaman aralıklarına doğru baskı yapıyor. Telefonlar Meksika’da ortalama 18 ayda bir değişirken, dünya çapında her 21 ayda bir değişiyor.

Spektrumun diğer tarafında yer alan Japonlar ise, yeni bir cihaza geçiş yapmadan önce, iki yıl kadar beklemeyi tercih ediyorlar (tam olarak söylemek gerekirse, 26 ay).

Telefon fiyatları da etkin bir rol oynuyorlar. Counterpoint bu alanı da ankete dahil etmiş. Normal olarak gelişmiş piyasalarda telefonlara harcanan paranın daha fazla olduğu görülüyor. Suudi Arabistan, Avustralya ve Almanya’daki telefon sahiplerinin yarısı, telefon için 400$’dan fazla ödemeyi göze alıyorlar.

Bunların üçte biri ise 500$’ı aşkın telefonlara göz dikmiş durumdalar. Telefon için bu miktarda bir para harcamayı göze alan Hindistanlı sayısı ise sadece %5. Bununla birlikte bu %5’lik dilim, Almanya, Avustralya ve Suudilerin toplamının yarısı ile hemen hemen aynı durumdalar.

Dijital ödeme ve cüzdan uygulamaları, Malezya ve Tayland gibi en azından bir servis kullanan akıllı telefon kullanıcılarının %45 oranında olduğu Uzak Doğu ülkelerinde ise oldukça popüler.