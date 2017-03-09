Akıllı Telefon Pazarında Apple, Samsung'un 5 Katı Kâr Etti!

Bir analiz şirketinin raporlarına göre geçtiğimiz yıl Apple, akıllı telefon pazarında Samsung'un 5 katı kadar kâr elde etmeyi başardı.

Teknoloji dünyasının iki dev rakibi Apple ve Samsung, geçtiğimiz yıl da her yıl olduğu gibi akıllı telefon dünyasında büyük bir çarpışma içine girdi ancak Samsung, ne yazık ki Galaxy Note 7 modelinde yaşadığı talihsizlik sonucunda zarar edip değerini toplarmaya çalışırken Apple, her zamankinden daha iyi satış rakamları yakaladı.

Strategy Analytics'in raporuna göre Apple, akıllı telefon dünyasındaki kârın %79.2'sinin sahibi olurken Samsung, %14.6'lık payıyla akıllı telefon pazarının en fazla kâr eden ikinci şirketi oldu ancak yine de bu durum Apple'ın Samsung'u hezimete uğratmasının önüne geçemedi. Apple, akıllı telefon dünyasında Samsung'a kıyasla geçen yıl 5.4 kat daha fazla kâr elde etti.

Bu yıl dengeler değişebilir

Samsung'un geçtiğimiz yıl yaşadığı talihsizliklerin yanı sıra, bu yıl üzerinde çalıştığı ve şu anda sadece sızıntılardan dolayı bildiğimiz Samsung Galaxy S8, görünüşe göre akıllı telefon dünyasında devrim yaratacak bir telefon olacak. Öte yandan özellikle Samsung Galaxy S8, yeni iPhone'ların tanıtılacağı sürece kadar Samsung'un bu alandaki payını tekrar ciddi anlamda arttırabilir. Ancak bu yılın esas kazananı, yılın son aylarında iPhone 8 ve Galaxy Note 8 modellerinin (ya da isimleri her ne olacaksa) piyasaya çıkmasıyla belli olacak.