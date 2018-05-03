Akıllı Telefon Satışlarında Yaşanan Düşüş Miktarı Belli Oldu

Uluslararası data şirketi IDC'ye göre dünya genelinde akıllı telefon pazarında bir daralma var.

International Data Corporation (IDC) verilerine göre telefon satın alan tüketici sayısında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bu durum ne kadar genele hitap etse de bazı özel şirketler telefon satışlarında artış yakalamaya devam ediyor. IDC, bu tür bir gerilemenin sebebi olarak art arda çıkan amiral gemilerinin fiyat olarak yüksek meblağlarda çıkması ve akıllı telefon kullanıcı sayısının doygun orana gelmiş olmasına bağlıyor. Özetlemek gerekirse akıllı telefonu olan kullanıcılar yeni çıkan ürünleri pahalı bularak kendi telefonlarını bir süre daha kullanmayı tercih ediyor.

Yine de bahsi geçen satış oranındaki düşüş keskinlikten çok uzak. Ortada bu senenin ilk çeyreği için 334.3 milyonluk bir sevkiyat mevcut, bu değer ise 2017’ye oranla yalnızca %2.9 daha düşük. Yazımızın başında bir ihtimal olarak değerlendirdiğimiz akıllı telefon kullanıcısı tavrı, IDC analistlerince de benzer şekilde yorumlanmakta.

IDC’ye göre tüketiciler, yüksek kaliteli telefon almaya devam ediyor ancak, bu telefonları 1 seneden daha uzun bir süre elinde tutmayı tercih ediyor. Yeni geliştirilen telefonları kendi telefonlarından çok da farklı görmüyor. Analistlere göre her yeni çıkan telefonu almak isteyen kitlenin sayısında gözle görülür bir azalma mevcut, bu durum da doğal olarak ürün satış oranlarına yansıyan bir etken olarak başrolü çekiyor

Tabii bahsi geçen bu düşüşten yara almayan isimlerin başında da alışık olduğumuz üzere Apple geliyor. Apple bu dönem de %2.8 artış ile sevkiyatlarına devam ediyor. Konu Çin pazarı olduğunda ise kazanmaya devam eden iki isim var Xiaomi ve Huawei.