Akıllı Telefon Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 5 Özellik

Yepyeni bir akıllı telefon seçerken epey zorlanırız, telefonunuzda çok az 'olmazsa olmaz' arasanız bile telefon seçmek meşakkatli bir iştir. İşte telefon alırken dikkat etmeniz gereken 5 özellik.

Cihaz seçerken ne gibi özelliklere dikkat edersiniz? Cihazın genel olarak klas durmasına mı, fiyatına mı yoksa işlevine mi? Cihaz seçerken dikkat etmeniz gereken 5 özelliği sizler için derleyip toparladık.

Kameraya Hızlı Erişim

Anlık bir fotoğraf çekmek istiyorsanız bunu hızlı bir şekilde yapmanız gerekebilir. Bu nedenle cihazınızda kamerayı açmanızın birkaç saniyeden fazla sürmemesi önemlidir. Motorola, buna bir çözüm sunuyor; güç düğmesine ve zil sesi açma kapama butonuna iki kez tıklayarak kamerayı açabiliyorsunuz. Tüm cihazlarda bu tür kısayolların olması bizi büyük bir külfetten kurtarabilirdi.

Ekran Görünümü

Önemli bildirimlerinize ya da aramalarınıza hızlı bir şekilde ulaşabilmek çok önemli. Telefonunuz masadayken kalan şarj miktarınızı ve kimlerin mesaj attığını görmek isteyebilirsiniz. Bazıları ise bunun aksine daha minimal bir tasarım tercih edebilir, cihaz bildirimlerini flaş ışığı şeklinde almak bu minimal tasarıma örnek olabilir. Aslında bu noktada karar biraz da size kalmış. Örneğin; Samsung ve Motorola telefonlarda şarjınızı veya bildirimlerinizi çabucak görebiliyorsunuz, ancak bunu kendinize göre özelleştirmeniz de mümkün.

Telefon Ödemesini Destekleme

Bu özellik, ne yazık ki hala yaygın kullanılmayan bir teknoloji. Ancak bu tür ödemeler yapmanız zamanınızı boşa harcamanızı büyük oranda önleyebilir. Bu yüzden özellikle gelecekte akıllı telefon seçimi yaparken, NFC destekli bir telefon almaya özen gösterebilirsiniz.

Ses Kalitesi

Akıllı cihazlarımızda kullandığımız başlıca özelliklerden birisi de cihazın sesidir. Telefon görüşmelerinde veya herhangi bir medya açtığınızda telefonunuzun ses kalitesi çok önemlidir. Bu nedenle dikkat etmeniz gerekenlerden birisi de cihazınızın güçlü ve kaliteli bir sese sahip olup olmadığıdır.

Batarya Ömrü

Günümüzde telefonlara uçuk meblağlar ödenebiliyor, ancak trajikomik olan şudur ki bir cihaza ne kadar para ödüyorsak o telefonun batarya ömrü bir o kadar az oluyor. Her zaman şarjınızın az olması ve sürekli "ince uçlu şarjınız var mı?" diye gezmek gerçekten sinir bozucu. Cihazınızı ne zaman şarj edeceğiniz konusunda hiç endişe duymasak harika olmaz mıydı? Bundan dolayı telefon almadan evvel batarya ömrü konusunda 'uzuuuun' bir araştırma yapmanız iyi olacaktır.