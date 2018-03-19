Tablet Kullanan Çocuklar Okula Başlayınca Kalem Tutamıyorlar

Çocuklara biraz daha sessiz olsunlar diye tablet veren ebeveynler, farkında olmadan çocuklarının kalem tutma alışkanlığını ortadan kaldırıyorlar.

2005 ve sonrasında doğan çocuklar, bizlerden farklı olarak tablet ve akıllı telefonlarla büyüyorlar. 2-3 yaşından itibaren ellerine aldıkları bu cihazlarla zaman geçirmeye alışan yeni nesil çocuklar, okula başladıktan sonra bunun ciddi zorluğunu çekmeye başlıyorlar.

Bu tarz elektronik cihazlar, zamanı fazla olmayan ebeveynler için çocukları “başlarından savma” ürünü olarak kabul ediliyor. Çocukların da bu durumu büyük bir ilgiyle kabul etmesi, farkında olmadan zarar görmelerine neden oluyor. İngiltere’de pediatrik terapist olarak görev yapan Saly Payne, “Okula başlayan çocuklara kalem verildiğinde sürekli artan sıklıkta, çocukların yeterli kas hareketi yetisi olmadığı için kalemi tutamadıklarını görüyoruz” dedi.

“Kalemi tutabilmek ve hareket ettirebilmek için parmaklarınızdaki küçük kasları güçlü bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Çocuklar bu yetenekleri geliştirmek için çok fazla pratiğe ihtiyaç duyuyor. Akıllı telefon ve tablet kullanımı çocukların pratik yapacakları zamanı ortadan kaldırıyor. Örneğin, eskiden çocuklar tabletler yerine çizim kitaplarıyla zaman geçirirlerdi. Günümüzde bu durum, tabletlerde yer alan boyama uygulamalarıyla sağlanabiliyor."

Bir çocuğa iPad vermenin, lego, kağıt-makas, ip atlama gibi faaliyetler yapmasını sağlamaktan çok daha kolay olduğunu söyleyen Payne, tablet ve akıllı telefonların çocukların dünyasını etkilediğini söyledi.

Kalemle yazmanın önemi üzerine kampanya düzenleyen Write Your Future’dan Dr. Jane Medwell ise, çocukların evlerdeki elektronik aletlerden dolayı kalem kullanmayı bıraktığını, bunda yalnızca çocukların ilgisinin değil ailelerin örnek davranışlarının da etkili olduğunu belirtti. “Eskiden çocuklar ailelerin alışveriş listesini kağıda yazdığını görürdü, bugün telefona not aldıklarını görüyorlar” diyen Medwell, çocukların gördüğü örneklerin bu şekilde değiştiğini belirtti.

Günümüz teknoloji çağında elle yazmanın önemi yavaş yavaş ortadan kalkıyor olsa da, çocuklar elle yazarak daha hızlı öğrenebiliyor. Bu sebeple, en azından küçük çocuklarda buna özen göstermeliyiz. Ebeveynlerin yorulduğunu ve eve geldiklerinde biraz sessizlik için çocuklara tablet-telefon vermeleri anlaşılabilir bir durum, ancak bu cihazların kontrolsüz kullanımı bu küçük çocuklar için çok önemli bir sıkıntı yaşatabiliyor.