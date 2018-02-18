PowerUp, 2014 yılında akıllı telefon kontrollü kağıt uçağının ilk örneğini görücüye çıkarmıştı. Ancak akıllı kağıt uçaklar şimdi herkes tarafından erişilebilir hale geliyor.

Firma akıllı uçakların perakende versiyonunun Şubat ayında gönderileceğini ve bunun için ön sipariş kampanyası başlattığını duyurdu. Bu bağlamda 2 kit ile karşımıza çıkan uçaklar, oyun severlerin ilgisini çekecek türden. Barebone (sadece pervane modülü ve iki şablon) ve standart (tekerlekler ve Japon aerobik kağıtlar) gibi türleri bulunan kitler, sırasıyla 29 dolar ve 37 dolar ile başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Daha yüksek fiyatlı paketlerinde bulunduğu marka, kullanıcılarına ek modüller ve standlar sunuyor.

Birkaçı (standart Solo seti de dahil olmak üzere) Mayıs ayına kadar yeni sahiplerine gönderilmeyecek olsa da, kitlerin çoğunun içinde bulunduğumuz ay içerisinde gönderilmesi planlanıyor.

PowerUp’ın akıllı uçakları, tüm kağıt uçakları basit planörlerden güçlendirilmiş uçaklara dönüştürerek, telefon yardımı ile yönlendirilmesinden ibarettir. Katlanabilen akıllı uçaklar şimdiden her yaştan kullanıcının ilgi odağı olmuş durumda. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tip bir akıllı uçağı siz de satın almak ister misiniz?