Akıllı Telefonlar Dünyayı Yok Olmanın Eşiğine Getiriyor!

Bildiğiniz gibi akıllı telefonlar hepimiz için vazgeçilmez birer araç haline geldiler. Ancak vazgeçemediğimiz bu cihazların, gezegenimizi yıkımın eşiğine getirdiğini biliyor muydunuz?

Her gün yeni bir telefon modelinin çıktığını veya yeni bir elektronik markasının türediğini duyuyoruz. Bu şüphesiz ki, tüketimden doğan bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Ancak yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre, akıllı telefonlardan kaynaklayan büyük miktardaki karbon salınımı, gezegenimizi endişe verici bir oranda yok olmanın eşiğine getiriyor.

McMaster Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma kapsamında, bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, monitörler, akıllı telefonlar ve sunucular da dâhil olmak üzere 2010'dan 2020'ye kadar tüm Bilgi ve İletişim Endüstrisinin (ICT) karbon etkisi, analiz edildi. Yapılan analiz sonuçları ise Journal of Cleaner Production’da (Temiz Üretim Dergisi) yayınlandı.

Analiz sonuçlarına ulaşmak oldukça zahmetliydi. 2007 yılında, ICT toplam karbon miktarının sadece %1’ini oluşturuyorken, şimdilerde bu rakamın üçe katlanarak hızla artışa geçtiği görüldü. Artış gösteren karbon salınımının 2040’a kadar %14’ü geçeceği düşünülüyor.

Bunun arkasındaki temel bir neden, yeni akıllı telefonların imalatında gerekli olan nadir minerallerin madenciliğiydi. Bunun anlamı ise yeni akıllı telefon satın almanın eski ürünü on yıl boyunca sarj etmek ve çalıştırmak kadar fazla enerji tüketmesiydi. Bu enerji tüketiminin büyüklüğü göz önüne alacak olursanız, telefon almadan önce ikinci bir defa düşünmelisiniz.

Konu hakkında bir başka kayda değer bulgu ise büyük ekran boyutuna sahip akıllı telefonların, küçük ekran boyutuna sahip olan akıllı telefonlardan daha fazla karbon salınımı eğiliminde olmalarıydı. Konu üzerinde yapılan başka bir çalışmada, iPhone 7 Plus yapmanın iPhone 6 yapmaya göre yaklaşık %10 daha fazla CO2 ürettiği önceki zamanlarda kamuoyuna açıklanmıştı.

Yaptıkları çalışmalar ve analizler sonucunda araştırmacılar, telefon ve teknoloji sektöründeki bu ilerlemenin gezegenimizin sonunu getirebileceğini öngördüler. Bu durumun ilerlememesi açısından insanların elinden çok bir şey gelmese de, mevcut telefonlarını daha fazla kullanmaları karbon salınımını bir miktar azaltabilirdi. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Gezegenimiz için telefonlarımızı bir yıl daha fazla kullanmamız mümkün mü?