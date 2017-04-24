Akıllı telefonların doğal ömrünün sonuna yaklaştığını düşünen Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, geleceğe dair planlarını açıkladı.

San Jose'de düzenlenen Facebook F8 konferansında, Mark Zuckerberg geleceğe dair çılgınca planlarını ortaya döktü. Mark Zuckerberg, akıllı telefonların doğal ömrünün sonuna yaklaştığını düşündüğü için bir plan geliştirilmiş. Temel olarak Zuckerberg, Facebook'un üç aşamalı oyun planını harekete geçirmek için şu yol haritasını kullanıyor: İlk olarak en üst düzey teknolojiyi geliştirmek için zaman ayırın. Ayırdığınız zamanda o teknolojiyi üretin. Ardından, geliştiricilerin ve şirketlerin kendi işletmelerini kurmak için bu teknolojiyi kullanabilecekleri bir ekosistem inşa edin.

Facebook'un 2026 planında, tüm hanelerde internet var ve bu hanelerin çoğu Facebook'un yaratıcı kolu Internet.org'dan erişim sağlıyor. Zuckerberg, şirketin Getty akıllı gözlükler üzerinde çalıştığını bir kez daha vurguladı. Bu akıllı gözlükler sayesinde insanlarla kolayca iletişim kurabiliyorsunuz. Telefona ihtiyacınız yok, ancak bu gözlükler “cildinizden” ses alıp vermiyorsa bir tür mikrofon-kulaklık teknolojisi şart. Söz konusu gözlükler Google Glass gibi değil ve standart gözlüklerden ayırt edilemiyorlar.

Sınırları Olmayan Bir Dünya

Facebook'un inşa etmeye başladığı dünya çok havalı ve delicesine hırslı. Akıllı telefonlara, tabletlere veya ekrana sahip herhangi bir cihaza ihtiyacınız yok. Bilgisayarlarınıza girdiğiniz veriler doğrudan gözünüze yansıtılıyor. Bu tür bir geleceğin etkilerini düşünürken Zuckerberg'in zaman çizelgesinde ne kadar hızlı hareket ettiğini de dikkate alın. Bilişim dehasının çoğu öngörüsü tutmuş durumda. Facebook'un sanal ve artırılmış gerçeklik, evrensel internet bağlantısı ve yapay zeka planları yavaş yavaş fanteziden gerçeğe dönüşüyor. Facebook'a bağlı Oculus Research'ün geliştirdiği artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlükleri Getty'nin de 5 yıl içerisinde hazır olması bekleniyor.

İnanılmaz Potansiyel

Buradaki potansiyel muazzam, Facebook'un asıl misyonu ise iletişim. Bu tür bir gözlük, insanlar arası akıl almaz bir etkileşim sağlayabilir. Bu hafta Oculus, sanal gerçeklik sakinlerinin birbirleriyle takılmalarını sağlayan "sosyal VR" uygulaması "Facebook Spaces" i tanıttı. Biraz ürkütücü görünse de söz konusu servis ile arkadaşlarınızla sanal olarak kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Geleceğin garip bir tezahürü olduğunun ve Bruce Wills'in başrolünü üstlendiği “Suretler” filmi ile paralellik gösterdiğinin de farkındayız. Arkadaşınız bir hamburgercide çalışıyorsa, avatarı gözlük vasıtasıyla sipariş alabiliyor. Yani gerçeklikler birbirine karışıyor ve çizgiler bulanıklaşıyor. Elbette olayın tüm kesişim noktalarında Facebook bulunuyor. Facebook bot'ları, para transferleri gibi eylemler üzerine de yoğunlaşıyor.