Fotoğraflarınızı düzenlemek için hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Bu uygulamalar, fotoğraf düzenlemenin hakkını en iyi şekilde veren uygulamalar arasında yer alıyor.

Akıllı telefonlarımızı birer fotoğraf makinesi olarak kullanmaya başladık. Hantal makineler yerine zaten bütün gün yanımızda olan telefonlarımızla anı yakalama imkanı buluyoruz. Bugün sizler için ücretsiz fotoğraf uygulamalarını paylaşacağım. Hem iOS hem de Android desteği bulunan bu uygulamalarla fotoğraflarınızı çok daha özel kılabilirsiniz.

Snapseed

Google tarafından paylaşılan son derece detaylı bir profesyonel fotoğraf editörüdür. Fotoğraflarınıza ince detaylar eklemek istiyorsanız Snapseed'den daha iyisi yok.

Photo Editor by Aviary

Profesyonel fotoğraflar düzenlemek isteyenler için bir başka seçenek olan Aviary, pek çok seçeneği ile fotoğraflarınıza harika efektler eklemenize olanak tanıyor. Bu uygulamayı kullanarak fotoğraflarınızı kırpabilir, döndürebilir, düzeltebilir, kontrastlayabilir, parlaklaştırabilir ve dişlerinizi beyazlatabilirsiniz.

Lifecake

Fotoğraflarınızı bir zaman çizelgesi oluşturarak belgelemenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Dropbox, Facebook, Picasa ve Instagram’daki fotoğraflarınıza Lifecake aracılığı ile zaman çizelgesi ekleyebilirsiniz.

Rakuga Cute

Daha çok kadın kullanıcıların hoşuna gideceğini düşündüğüm Rakuga Cute, listenin en tatlı uygulaması olabilir. Rakuga Cute, çerçeve ve çeşitli yazı türleri gibi özelliklerle fotoğrafları düzenlemenizi sağlar.

LINE Camera

Fotoğraflarınıza dekoratif görseller ekleyeceğiniz bir uygulama istiyorsanız, yüzden fazla çerçevesi ve zengin yazı tipleri ile kendinize ait fotoğraflar oluşturabilirsiniz.

Prisma

Daha önce yılın uygulaması olarak adlandırılan Prisma, fotoğraflarınızı karikatürize ediyor. Fotoğraflarınızı Van Gogh, Livitan, Picasso gibi ünlü sanatçıların çizdiği resimlere benzeten Prizma, telefonlarınızda yer vermeniz gereken çok özel bir uygulama.

Boomerang

Instagram kullanıcıları arasında iyiden iyiye popüler olan bu uygulama, ilerleyip geri dönerek sürekli tekrar eden mini fotoğraflar oluşturmanızı sağlıyor.