Cam, birçok telefonda sıklıkla kullanılan bir materyal, ancak daha pahalı ve dayanıksız olmasına rağmen neden ısrarla kullanıldığını anlamak ilk bakışta bir hayli zor.

Telefonlarda cam kullanımı aslında birçok avantaj sunabilir. Örneğin kullanılan materyaller uygun olduğu sürece telefonlarda kablosuz şarj özelliği desteklenebilmeli ve cam kullanılan telefonlar buna uygun. Ancak böyle gelişmelerin yaygınlaşıp tüm telefonlarda kullanılabilir olduğunu henüz göremedik. Peki üreticiler nimetlerinden de yararlanmadıkları halde neden pahalı ve kırılgan bir malzeme kullanmayı seçiyorlar?

Aslında bunun temelde oldukça basit bir sebebi var. Cam, plastikten çok daha kaliteli duruyor ve bir mağazada sergilenirken daha fazla dikkat çekiyor. Üstelik alıcılar olarak bizler de eğer cihaz satın alma konusunda fazla titiz ve bilgili değilsek en 'kaliteli' ve güzel görünen ürünü almaya yönelebiliyoruz. Şirketler de bu basit pazarlama taktiğinin farkındalar ve bunu sonuna kadar kullanıyorlar.

Cam kullanımı cep telefonu üretiminde uzun süre daha yer alacağa benziyor ve bu sebebi de geçerli kabul ettiğimizi varsayalım. Yani kaliteli ve hoş görünmesi tabii ki bir ürünün önemli özelliklerinden biri, ancak bunun için daha dayanıklı bir malzeme seçilemez mi? Camın kırılganlığı bu kadar ortadayken ve cep telefonları elimizden her an düşme ya da darbe alma tehlikesi altındayken, tüm avantajlarından faydalanılan kaliteli ve dayanıklı bir malzeme bulunması artık en büyük beklenti olmuş durumda. Şirketlerin hala bu cihazda ısrar etmesinin sebeni de tahmni etmek çok zor olmamalı. Üreticiler ömürlük telefonlar yapsalardı, yeni modelleri alan insan sayısı çok daha düşük olurdu.