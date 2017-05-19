Ghost Screen (Hayalet Ekran) Sorunu Nedir? Nasıl Çözülür?

Son dönemlerde özellikle akıllı telefonlarda sıkça gündeme gelen Ghost Screen (Hayalet Ekran) sorunu nedir? Eğer başımıza gelirse nasıl bu sorunu çözüme kavuşturabiliriz?

Gelişen teknolojiyle birlikte televizyon, tablet, bilgisayar, akıllı telefon hatta akıllı saat derken hayatımızı ekranlar üzerinde yaşar olduk. Haliyle ekranları bu kadar sık kullandığımızda da teknolojik cihazlarımızda ekranlarla ilgili ciddi sorunlar yaşayabiliyoruz. Ekranlarda en sık karşılaştığımız problemlerden biri de Ghost Screen ya da Türkçe karşılığıyla Hayalet Ekran problemi. Peki bu problem nedir ve çözüme kavuşturabilir miyiz?

Öncelikle Ghost Screen sorunundan bahsedecek olursak, bu sorun genellikle LCD ekranlarda belli bir zaman sonra meydana gelen bir hatadır. LCD paneller sürekli görüntüyü vereceği zaman görüntüde değişiklik yaptığı için bir görüntüyü sabit bir şekilde verirlerse bu durum bir süre sonra uzun süre açık kalan görüntünün bir süre sonra ekranın bir kısmındaizi kalır ve oradaki piksellerde sürekli o iz görünür. Ancak işin kötü yanı, bu olay gerçekleştikten sonra hiçbir şekilde o alandaki görüntü değişmez böylelikle de 'Ghost Screen' problemi meydana gelmiş olur.

Peki 'Ghost Screen' sorununu çözmek mümkün mü?

LCD ekranlarda sıkça yaşanan 'Ghost Screen' problemini gidermek ne yazık ki mümkün değildir. Donanımsal tamirle ya da yazılımla bu sorunun önüne geçemezsiniz. Bu sorunun çözülmesi ve cihazınızın tekrar eskisi gibi görüntü vermesi için ekran değişimi yapılması gerekir.

'Ghost Screen' garanti kapsamına girer mi?

Tüm LCD panellerde bir süre sonra meydana gelme olasılığı yüksek olan 'Ghost Screen' problemi ne yazık ki kronik bir problem olmadığı sürece garanti kapsamına girmez ancak cihazı aldığınız ilk zamanlarda bu sorunun yaşanması gibi durumlarda garanti kapsamına girmesi gerekebilir. Bu noktada teknik servisiniz sorunu ısrarla 'kullanıcı hatası' olarak başından atmaya çalışıyorsa Tüketici Hakları Mahkemesine başvurarak sesinizi duyurmalısınız.

Bazı cihazlarda kronik olabiliyor

LG G4 ve LG G5 cihazlarının ekranında 'Ghost Screen' problemi fazlasıyla yaşanmıştı ve bir süre sorunun tüketicilerden kaynaklı olduğunu iddia eden LG, sonunda sorunun kronik olduğunu kabul etme durumunda kalmıştı. Bu nedenle özellikle yeni akıllı telefonlarınızda bu soruna denk geldiyseniz en kısa zamanda teknik servise cihazınızı götürmenizde yarar var. Tabii yine de tahmin edilenden daha erken yaşandığı için bu sorunun garanti kapsamına gireceği gibi bir kesinlik yok.