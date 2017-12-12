Telefonlardaki Portre Modu, Fotoğraf Makinesine Karşı

iPhone’da ve diğer akıllı telefonlarda yer alan portre modu, gerçek bir fotoğraf makinesine karşı ne kadar gelişti? Bu videoda bunun cevabın alabilirsiniz.

iPhone X’un bu seneki fotoğraf çekim gücü, çok ciddi oranda artış gösterdi. Geçen sene hayatımıza giren ve herkesin beğenisini kazanan portre modu, iPhone 8 Plus ve iPhone X’la beraber çok özel bir yere taşındı. Arkasında bulunan çift kamera ve başarılı yazılımı sayesinde, önde bulunan kişiyi arkadaki manzaradan soyutlayıp çok özel portre modları çıkartan iPhone, bu özelliğiyle profesyonel fotoğraf makineleri ile karşılaştırılıyor.

2018’e girmeye hazırlandığımız bu günlerde, çift kameralar sığ bir derinlik sağlanması açısından pek çok alanda kullanılmaya başladı. Bu teknolojiyi kullanan iPhone’un, 8.000 dolarlık Hasselblad X1D profesyonel fotoğraf makinesine karşı neler yapabildiğini göstermeye çalışan “Marques Brownlee” isimli YouTube kanalı, yaklaşık 10 dakikalık bir video paylaştı.

Videoda yalnızca profesyonel kamera değil, iPhone X’un başarılı portre modundaki rakipleri olan Galaxy Note 8 ve Pixel 2 de bulunuyor. Videoda da göreceğiniz gibi, bu kameraların her biri birbirinden başarılı fotoğraflara imza atıyorlar, ancak olayı fotoğraf çekmek olan Hasselblad X1D, diğer modellere nazaran bir tık daha önde gibi duruyor. Bunun nedeni, akıllı telefonların kamera sensörünün çok küçük olmasından kaynaklanıyor. Hasselblad’in merceği daha büyük ve uzun olduğu için, 3D oranlama konusunda telefonlara göre çok daha iyi bir iş çıkartıyor. Burada belirtmem gerekiyor, buna rağmen telefonların son derece başarılı işler çıkardığı, bu sektörün ne kadar geliştiğini gösteriyor.

Telefonlarda yer alan portre modunun sınıfta kaldığı noktalar da var. Fotoğrafın odak noktası insan olmadığı zaman, 3 telefonda da odaklama sıkıntıları çıkıyor. Anlaşılan yapay zekalar, insan görünümleri üzerinde çalışmış. Elbette Hasselblad, bu noktada insan portrelerinde gösterdiği başarısını göstermeye devam ediyor.

Videodan çıkaracağımız sonuç, küçük kameraların hiçbir zaman büyük kameralar kadar başarılı çekimler yapamayacağı yönünde. Elbette, bu makinelerden daha iyi çekim yapan telefonlar var, ancak sağlam bir fotoğraf makinesinin fiziksel avantajları, akıllı telefonlara nazaran çok daha kaliteli fotoğraflar çekmesini sağlıyor. Buna rağmen, akıllı telefonların da bu konuda söyleyeceği yeni şeyler olduğunu gözlemliyoruz.