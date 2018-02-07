Akıllı Telefonlardan Film İzlemeyi Sevenler İçin 5 Aksesuar

Akıllı telefonlarınızda film izlemek istediğinizde size çok büyük yardımı dokunacak 5 aksesuarı listeledik.

Akıllı telefonlarımızı hayatımızın her noktasında kullanmaya başladık. İş yerinde yardımcı asistan, tuvalette oyun konsolu, otobüste dedikodu makinesi derken akıllı telefonlar, hemen her yerde elimizin altında oluyorlar. Bazı kişiler akıllı telefonlara o kadar çok alıştılar ki, bilgisayar kullanmaya gerek duymamaya başladılar. Televizyon, bilgisayar, kitap gibi tüm ihtiyaçlarını telefondan karşılayan bu insanlar, haliyle bazı yardımcı ürünlere ihtiyaç duyuyorlar.

Telefonlarımızdan artık rahatlıkla dizi, film veya video izleyebiliyoruz. Bu sebeple, bugün sizlere akıllı telefonlarımızda film izlerken olmazsa olmaz 5 aksesuar tanıtacağız. Bu aksesuarlardan işinize yarayacakları satın alarak, film izleme zevkinizi artırabilirsiniz.

İster iPhone isterse de Android olsun, telefonlarımızdan film izlemek istediğimizde USB bellekler çok önemli olabiliyorlar. Örneğin, köye akrabaları ziyarete gittiniz ve internete erişiminiz yok. Daha önceden indirdiğiniz güzel bir dizi veya filmi USB belleğe atarak bu yolculuğunuzu eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Hem bilgisayar hem de telefon için çıkışı olan USB belleklerden satın alarak, bilgisayarınızdaki film ve dizileri telefonunuzdan izleyebilirsiniz.

Telefonunuzdan bir film izliyorsanız, en çok ihtiyacınız olan donanımlardan birisi de telefon tutucularıdır. Telefonu sürekli olarak elinizde tutmak sizi hem yorar hem de tıpkı eliniz gibi cihazın da terlemesine sebep olur. Bu sebeple bir telefon tutucusu satın alabilir ve rahatınıza bakabilirsiniz. Farklı telefon tutucular arasında kendinize en uygununu seçebilir ve bütün odağınızı filme ayırabilirsiniz.

HDMI Dönüştürücü Kablo

Telefonda film izlemek çok güzel olsa da, hiçbir zaman devasa ekranlı bir televizyondan film izlemenin yerini tutmuyor. HDMI dönüştürücü kablo sayesinde telefonunuzun ekranını televizyona aktararak film izleme keyfinize buradan devam edebilirsiniz. Bu üründe iki farklı seçenek bulunuyor. Type-C çıkışına sahip Android kullanıcıları buraya tıklayarak, iPhone kullanıcıları ise buraya tıklayarak ürüne ulaşabilirler.

Bir üründen en fazla ne isteyebilirsiniz? Telefonunuzu mu tutsun, şarj mı etsin, yoksa bilgisayarlarda flash bellek ve kart okuyucu gibi donanımlarımızı mı çalıştırsın? UGREEN USB 3.0 ile tüm hepsini tek bir cihazla yapabiliyorsunuz. Telefonunuzu koyabileceğiniz bir stant, flash USB ve kart okuyucu girişleri ile işlevsel bir cihaz olan UGREE Kart Okuyucu, bilgisayardan film gibi dosyalar almak için çok güzel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Bir telefonla pek çok şeyi yapabiliriz. Buna engel olacak tek bir şeyimiz var; o da batarya durumu. Telefonlarımız, özellikle de film izlediğimiz zamanlarda sağlam şarj tüketiyor. Bu durum evde veya elektriğe ulaşabildiğimiz yerlerde sorun değil, ancak dışarıya çıktığımızda yetersiz kalabiliyor. Nerede olursanız olun, doya doya film ve dizi izlemeyi seviyorsanız, arkanızda bir yedek gücün olması gerekiyor. Telefonlarınız için powerbank satın alarak bu sorunun da önüne geçebilirsiniz.

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