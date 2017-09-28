Akıllı Telefonların Kullanımı Hakkında 5 Pratik Özellik!

Akıllı telefonlar günlük hayatta pek çok işe yarıyor. Fakat yine de çoğu kişinin bilmediği bazı pratik çözümlere de sahipler.

Teknolojinin her zaman kısayolları, pratik çözümleri vardır. Bu çözümleri keşfetmek size hem zaman kazandırır, hem de binlerce TL verdiğiniz cihazları daha işlevsel kullanmış olursunuz. O halde gelin akıllı telefonlarımızın bizlere sunduğu ama herkesin bilmediği 5 ‘gizli’ özelliğine bir göz atalım.

1- Hızlı Şarj

Her telefon hızlı şarj teknolojisini desteklemez. Fakat her telefonu, normalden daha hızlı şarj etmenin bir yolu vardır. Akıllı telefonlar hücresel veriye, Wi-Fi’yi bağlandıklarında ya da konum servisleri açıkken siz hiçbir işlem gerçekleştirmeseniz dahi ekstra güç tüketirler. Eğer zamanınız da şarjınız da azsa, telefonunuzu uçak modunu aktif ederek şarj etmek size önemli miktarda zaman kazandıracaktır.

2- Metni Anında Sil

iPhone ve iPad sahipleri, bir metni silmek için silme tuşuna basıp beklemek zorunda değiller. ‘Geri almak için salla’ özelliği sayesinde bir metnin tamamını silmek için cihazı sallarken geri al tuşuna basmanız yeterli.

3- Bir Web Sayfasını Kaydedin

Metrodayken ya da telefonunuzun çekmeyeceği başka bir yerde bir haber ya da makale okumak istiyorsanız, bunu yapmanın basit bir yolu var. Chrome’da okumak istediğiniz makaleyi açtıktan sonra sağ üstte bulunan seçenekler butonuna basıp sayfayı kaydedebilir ve daha sonra çevrimdışı olarak makaleyi okuyabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta; bu özellik bir nevi o web sayfasının ekran görüntüsünü alır. Bir sitenin ana sayfasını kaydettikten sonra içinde bulunan haberlere erişim sağlayamazsınız. Bu nedenle yalnızca okuyacağınız makalelerin bulunduğu sayfaları kaydetmeye dikkat edin.

4- Fareyi Uzaktan Kontrol Edin

iOS’da Mobile Mouse Remote, Android’de Remote Mouse uygulamasını kullanarak, herhangi bir fiziksel fare kullanmadan akıllı telefonunuz ile fare imlecini kontrol edebilirsiniz.

5- Denge Seviyesi

Telefonunuzda jiroskop başta olmak üzere pek çok sensör bulunur. Bu sensörler sayesinde cihazınızı bir hassas su terazisi olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Elbette size ölçümlerinizi gösterecek bir uygulama gerekiyor. Bunun için ON Level uygulamasını kullanabilirsiniz.