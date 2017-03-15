Finans devi Visa, Teksas South by Southwest Festival'inde tanıttığı prototip ile ilgileri üstünde toplamayı başardı. Bankalarla görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, güneş gözlüğünüz ile alışveriş yapabileceksiniz.

Android Pay ve Samsung Pay gibi mobil ödeme servisleri sayesinde akıllı telefonunuz veya akıllı saatinizle, özellikle yurt dışında pek çok mekanda alışveriş yapmanız mümkün. Austin, Texas'daki South by Southwest Festivalinde (SXSW) ise Visa alışverişinizi güneş gözlüğü ile yapmanızı sağlayan bir prototip tanıtıldı.

İlk bakışta, prototip güneş gözlüğü, normal güneş gözlüğünden farksız görünüyor. Tek fark, gözlüğün saplarından birinde Visa hesabına bağlı küçük bir NFC(temassız işlem için gerekli olan mimari) çipi bulunması. Bir satın alma işlemini tamamlamak için yapmanız gereken tek şey, gözlüğünü NFC özellikli bir terminalin yakınında tutmak.

Visa üst düzey yöneticisi Chris Curtin, "şirketin vizyonunun gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik gündelik ürünler geliştirmek olduğunu" açıkladı. Bu ibare, gelecekte Visa'dan daha fazla prototip cihaz geleceğini anlamını taşıyor.

Visa'nın NFC donanımlı güneş gözlüğü şu an yalnızca bir prototip ve bu nedenle piyasada bulunmuyor. Şirket, bazı bankalarla görüşme içinde ve görüşmeler olumlu sonuçlanırsa yenilikçi ürün satışa sunulabilir.