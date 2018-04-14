Akıllı Telefonlarımıza Sizce Günde Kaç Bildirim Geliyor?

Akıllı telefonlar adeta yaşamımızın birer parçası haline geldiler. Eksikliğini her daim hissettiğimiz bu cihazlara değer katan elbette ki internet bağlantıları oluyor. Ancak yapılan araştırmalara göre telefon bildirimleri bizler için tehlikeli bir hale geliyor.

Duke Üniversitesi’nde yapılan ve Amerikan Psikoloji Derneği Konferansında sunulan açıklamalara göre insanlar günde 65 ile 80 arası telefon bildirimi alıyor. Konu üzerinde çeşitli deneyler yapan araştırmacılar kişilere günde üç parti halinde bildirim gönderilmesinin bireyleri daha çok mutlu ettiği sonucuna vardılar. Bildirimleri tamamen kapatmak ise insanlarda eksiklik hissiyatı ve endişe yarattı.

Son zamanlardaki Amerikan Psikoloji Derneği konferansında kıdemli davranışsal araştırmacı Nick Fitz tarafından sunulan Duke Üniversitesi'nin Gelişmiş Hindsight Merkezi'nde yapılan araştırmaya göre, kişilerin günde üç defa bildirim almalarının onları daha az stresli ve daha üretken yaptığını buldular. Bu saat başı bildirim almaktan veya tamamen bildirim almamaktan daha iyiydi. Bu noktada Fitz ve ekibine göre bildirimleri tamamen kapatmasak da, iyi bir düzenleme bizi daha iyi etkileyebilirdi.

Deney sonucunda, kişilerin saat başı bildirim almasının onları paronayak yapabileceği ancak bildirimin kesilmesi ise mutsuzluk yaratabileceği belirlendi. En ideal yöntem kişilerin sabah öğle ve akşam bildirim almasıydı. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz günde kaç akıllı telefon bildirimi alıyorsunuz ve ideal yöntem hangisi?