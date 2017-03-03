Akıllı Telefonlarımızı Şarj Edebilen 'Yedek Telefon' mu?

Hong Kong'ta bulunan firma Zuri'nin ürettiği bu cihaz sayesinde iletişiminizi koparmadan akıllı telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

Günümüz akıllı telefonlarına göre basit özellikli cep telefonlarımız artık daha çok yedek telefon niyetinde kullanılıyor. Hatta teknolojik atıkların büyük bir çoğunluğu, uzun zamandır yüzüne bakmadığımız bu telefonlardan oluşuyor.

Hong Kong’ta bulunan firma Zuri, eski telefonlarımızla şimdiki akıllı telefonlarımızı şarj etme efsanesi üzerine “PowerBank - U28” adında bir telefon üretmiş. Tabi bunun için öncelikle yedek bir telefona ihtiyacınız olmalı ya da var olan yedek telefonunuz arızalandığı için yenisine ihtiyaç duymalısınız.

Akıllı telefonunuzu şarj ederken bir yandan iletişimizin kopmamasını sağlayan tam bir acil servis doktoru cihaz, mantıklı bir alternatif ürün olarak yorumlanabilir.

Sürekli elektrik kaynaklarından fazla uzak kalacak durumda iseniz cihazın sahip olduğu 4000 mAh gücünde batarya, üzerinde bulunduğu cihazla birlikte akıllı telefonunuza yetersiz gelebilir. Ancak gene de firma işlevsel ve ekonomik bir cihaz ortaya koymayı başarmış durumda.