Gümüş-Alüminyum Bileşimi Akıllı Telefonları Geliştirecek!

Michigan State University'deki bilim insanları, hem cep telefonlarının ekranlarını verimli kılacak hem de veri iletişim hızını yükseltecek bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar.

Var olan en ince, en yumuşak gümüş tabakalar University of Michigan araştırmacıları tarafından geliştirildi. Söz konusu yeni mimari, dokunmatik ekranların geleceğini değiştirebilir.

Üstelik bu gümüş filmler aynı zamanda bilgi işlem gücünü artırmaya, hem bir silikon çip içindeki bilginin aktarılmasına hem de çipin merceklerle biçimlendirilmesine yardımcı olabilir.

U-M araştırmacıları, gümüşü alüminyum ile birleştirerek aşırı derecede pürüzsüz ve bulanıklığa karşı dayanıklı gümüş tabakalar üretmenin mümkün olduğunu keşfettiler. Bilim insanları, yüzde 92.4'lük şeffaf bir ince metal tabakası oluşturmak için yansımaya dayanıklı bir kaplamadan faydalandılar.

Ekip, gümüş kaplamanın ışığı diğer metallere göre yaklaşık 10 kat hızlı yönlendirdiğini fark etti. Bu özellik daha verimli bilgi işlem için de yararlı olabilir. Telefon ekranlarında hangi piksellerin aydınlandığını kontrol etmek için şeffaf elektrotlara ihtiyaç duyulur, dokunmatik ekranlar özellikle bu elektrotlara bağlıdır. Modern bir dokunmatik ekran, iletken olmayan bir tabaka ile kaplanmış şeffaf bir iletken tabakadan üretilir. Parmak gibi iletken bir nesne ekrana bastığı anda elektriksel değişiklikler işlenir.

Elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri profesörü L. Jay Guo, şeffaf iletken pazarına, indiyum kalay oksitin hakim olduğunu söylüyor. Cep telefonu ekranı talebi artıkça eskiden ucuz olan indiyum kalay oksit daha pahalı hale gelmeye başladı. Jay Guo ince gümüş tabakaların, daha uygun fiyat ve gelişmiş teknoloji ile harika bir alternatif olduğunu vurguluyor. Standart gümüş filmler 15 nanometre düzeyinde olabilirler. Ancak gümüşe yüzde 6 düzeyinde alüminyum eklenince bu değer 7 nanometreye kadar düşüyor.

Dokunmatik ekranlar için şeffaf iletken görevi görme potansiyellerine ek olarak ince gümüş filmler, kızılötesi ışık dalgalarını taşımak gibi eşsiz bir beceriye sahiptir: Işık dalgaları küçülür ve gümüş yüzeyindeki elektron konsantrasyonunda salınımlar olarak ortaya çıkar.