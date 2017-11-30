Akıllı Telefonların Pillerini Neler Etkiliyor?

Akıllı telefonların en sevilmeyen yönleri hepimizin tahmin ettiği gibi pil süresinin olabildiğince kısa olması.

Teknoloji geliştikçe insanların bir yerlere yetişme hızları ya da hızlı gitme ihtiyaçları da aynı oranda gelişiyor. Bu bağlamda, sanırım modern bireye, en çok engeli de akıllı telefonların pilleri çıkartıyor. Bundan yıllar önce, hepimizin hatırlayacağı üzere 1 hafta kadar şarjı giden telefonlara sahipken, bugün günaşırı kullanabileceğimiz telefonlar aramaktayız. Peki telefonlarımızın pillerinin bu kadar çabuk bitmesine sebep olanlar ne gibi etmenler? Bu yazıda pil sürelerini etkileyen tüm fatörleri sıraladık.

1- Düzensiz Sinyal

Evde ya da bildiğimiz kafelerde Wi-Fi ağlarına normal şartlarda ise hücre ağlarına bağlanıyoruz. Elbette bu durum telefonun çalışmasından kaynaklanan bir güç tüketiminde bulunuyor. Ancak internete girmemizi sağlayan sinyallerdeki düzensizlik telefonun daha fazla çalışmasına, doğal olarak daha fazla sinyal tüketmesine de sebep oluyor. Elbette bu rum birçok kişiyle aynı ağa bağlanmaya çalıştığınız durumlarda da geçerli.

2-Aşırı Sıcaklar

Bildiğiniz üzere pil ömrünü belirleyen en önemli etmenlerden bir tanesi de aşırı ısınma. Bu durum pil süresinin kısa olmasında da büyük etki yaratıyor. Zira telefonlarımızda kullanılan lityum iyon piller aşırı sıcakları ve soğukları sevmeyen bir yapıya sahipler. Pillerdeki kimyasallar sıcaklık değişimlerine karşı duyarlı olduğundan telefonların kullandığı enerjiyi etkiliyor. Bu bağlamda bizim size önerimiz telefonunuzu soğuk bir pencere önüne ya da araba kaloriferlerinizin tam dibine koymamanız yönünde.

3- Konum Takibi

Telefonlarda kullanılan her ekstra uygulama şüphezi ekstra bir enerji kullanımı anlamına geliyor. Bu uygulamalar arasında en çok enerji kullananların ön sıralarında da GPS bulunuyor. Bu bağlamda sizin bulunduğunuz yerleri izleyen uygulamalar da ekstradan enerji kullanımı yapıyorlar. Yani bu uygulamaları ne kadar kısıtlı tutarsanız şarjınız da o kadar uzun gidecektir. Bu işlemi Ayarlar başlığı altında Konum Erişimi bölümünden yapabilirsiniz.

4-Düzensiz Şarj

Bu eski telefonlara göre akıllı telefonların daha iyi olduğu bir alan olarak karşımıza çıkıyor. İlk paragrafta da dediğimiz gibi hızlı hareket etme isteği birçok şeyi etkiliyor. Bunlardan bir tanesi de telefonumuzun sürekli şarjının dolu olmasını istememiz. Bunun için telefonlarımızı sürekli şarj etmemeli en kötüsü olarak da tamamen pili bitirmemeliyiz.

5-Büyük Ekran

Bu aslında pil kullanımından çok telefon seçimiyle alakalı bir başlık. Ancak yine de belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Telefon ekranının büyümesi hepimizin malumu olduğu üzere daha fazla pikselin de çalışması anlamına geliyor. Bu da daha fazla enerji tüketimi olarak öne çıkıyor. Peki bu durumda çözüm ne? derseniz. Elbette kesin bir çözüm yok ancak daha düşük ekran ışığı ya da daha az telefon kullanımı bir etki yaratabilir.

6-Yüksek Ses

Bu aslında müzikçalar bağlamında düşünüldüğünde hepimizin aklına gelen ancak telefonun zil sesi ve ahize sesi bağlamında düşünüldüğünde çok da fazla ihtimal vermediğimiz başlıklardan bir tanesi. Evet, çok aranan biriyseniz telefonunuzu sessiz modda kullanmak ve bir kulaklık takmak sizin için pil süresinin uzamasına yardımcı olabilir. Bunun yanında elbette müzik dinlerken yüksek sesde dinleme ya da Facebook, Instagram ve Snapchat gibi uygulamalarda otomatik oynatılan videolardaki sesler de şarjı etkileyen unsurlardan bazıları.

7-Uygulama Kullanımı

Bu başlığı aslında söylememize gerek dahi yok. Hepimiz oyun oynarken ya da sosyal ağlarda gezinirken pilin daha hızlı tükendiğini biliyoruz. Bu durumların hepsinin önüne geçmek için ise yapmanız gereken Ayarlar başlığı altında yer alan Pil Kullanımı bölümüne bakmak. Buradan hangi uygulamaların ve işlemlerin pil canavarı olduğunu görebilirsiniz.